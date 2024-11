Una inoportuna pantalla verde está dejando inservible WhatsApp, ¿qué está pasando?

La aplicación de mensajería de Meta sigue siendo sin duda la más utilizada en España y un gran número de países en todo el planeta, y por eso en regiones como la nuestra suele ser especialmente importante todo lo que ocurra con esta app. En este caso, aunque no parece un fallo generalizado, sí que está causando estragos la última versión de la aplicación, que está dando unos graves problemas a los usuarios, hasta el punto de dejarles inservibles la aplicación.

Una pantalla verde de la “muerte”

Como sabéis, desde hace años se habla delpantallazo azul de la muerte para describir esa pantalla de este color que en Windows es sinónimo de que el ordenador ha sufrido un fallo fatal y que tiene que reiniciarse. Lo peor es que muchas veces ese reinicio no llega nunca y el PC queda totalmente inservible hasta que no se instala otro software. Pues bien, en este caso con WhatsApp está ocurriendo algo muy parecido, aunque sin afectar al smartphone.

Y es que no son pocos los usuarios que se están quejando de que la aplicación está fallando de forma fatal, hasta el punto de quedar completamente inservible y tener incluso que desinstalara. Concretamente ocurre cuando al entrar en un chat aparece un pantallazo completamente verde, este color lo inunda todo en la pantalla y la aplicación se queda totalmente bloqueada y por tanto imposible de ser utilizada.

Los usuarios no solo se han quejado del fallo, sino que además han asegurado que tras varios reinicios e incluso varias reinstalaciones la aplicación ha seguido mostrando el mismo fallo. Y parece ser que el alcance del problema está siendo limitado, sobre todo porque se trata de la versión beta de la aplicación. De tal forma que si contamos con la versión estable no deberíamos sufrir estos problemas.

Al fin y al cabo, es el riesgo de utilizar una versión preliminar, que este tipo de problemas pueden surgir en cualquier momento. Eso sí, parece que hay una solución a este problema, porque parece que está asociado a una versión concreta de la aplicación, como es la 2.24.24.5 de WhatsApp. En mi caso cuento con una versión más moderna, la 2.24.24.7 y la aplicación funciona perfectamente. De hecho, no hemos sufrido este problema antes en ningún momento, incluso entendemos que con la versión beta que se supone que falla, salvo que pasáramos de puntillas por ella.

Por tanto, la posible solución podría ser la de actualizar a esta nueva versión y así poder contar con una variante del software que cuente con un funcionamiento óptimo, como parece que está ocurriendo. Así que lo mejor es acercarse a la Play Store, sin abrir WhatsApp, y esperar pacientemente a una actualización que acabe de raíz con todos estos problemas que se están reportando actualmente. Y es que normalmente en estas ocasiones lo que hay que intentar es que la app se reinicie de alguna forma.

Aunque no lo parezca, si nuestro smartphone es lo suficientemente potente, reiniciar la app no funciona, porque esta no termina de cerrarse. Por eso es importante ir a la información de la app y seleccionar la finalización de la app. Después borrarlos datos y la caché, y probar si se soluciona el problema, si no hay que saltar a otra versión más moderna.