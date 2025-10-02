Google Maps estrena el botón para Street View que muchos estábamos esperando

Navegar con Google Maps es algo que muchos hacemos todas las semanas o a diario. Y no solo desde el coche, sino también cuando paseamos por la calle y necesitamos ir a un determinado lugar. En cualquier caso, el modo Street View es perfecto para poder conocer un sitio antes de visitarlo, y tener más contexto de lo que nos vamos a encontrar. Eso sí, la navegación en este modo ha sido manifiestamente mejorable desde que se introdujera hace unos años, ya que no permite cambiar fácilmente para movernos rápidamente a otro punto del mapa.

Un botón tan sencillo como necesario

Sí, así es, el nuevo botón de Google Maps puede parecer un cambio menor, pero mejora de manera notable la experiencia cuando nos movemos en Street View visitando un nuevo lugar. Y es que este nuevo botón aparece ahora en una de las esquinas, y nos permite abrir la vista de mapa en la versión móvil de la aplicación de mapas.

Esto, por tanto, nos permitirá movernos más rápidamente por el mapa de Street View para poder saltar a otro lugar de interés, para después seguir navegando por en primera persona por sus calles. Este nuevo botón, en inglés, se muestra como Aerial, lo que viene a describir la vista de mapa como aérea. Con ella activa, podemos seleccionar otro punto del mapa fácilmente, sin dejar de tener acceso directo a la vista de la calle en primera persona.

Hasta ahora, para esto, teníamos que salir del modo Street View, y seleccionar otra zona del mapa, para después volver a entrar en el modo Street View. Algo que no pasaba en la versión web de la aplicación, que nos permite simultanear tanto la vista en primera persona como el mapa aéreo, de tal manera que es más sencillo saltar de una calle a otra sin tener que hacerlo manualmente desde el propio Street View.

Esta nueva funcionalidad llega en la versión 25.39.07 de Google Maps, pero de momento está solo en el código, y por tanto no es una función al alcance de todos los usuarios, solo está ahí para propósitos de desarrollo. Este nuevo modo nos muestra la vista aérea tanto en 2D como en 3D, por lo que es compatible con ambas, aunque lógicamente, ya dependerá de la potencia del smartphone para que sea posible moverlo todo con fluidez.

Así que Google está introduciendo una de las funciones más demandadas por los usuarios de Maps, que llevan mucho tiempo esperando una función de Street View más sencilla e intuitiva. Y es que a pesar de que la experiencia actual al fin y al cabo nos permite disfrutar de una vista eficiente para moverse por las calles, con esta mejora será realmente productiva, y nos ahorrará mucho tiempo de andar cambiando entre una vista y otra.