Google Maps: el gesto "secreto" para enviar comentarios e incidencias de carreteras

Reportar incidencias y errores en Google Maps es cada vez más fácil. La app de Maps, se ha convertido por derecho propio en la preferida de millones de usuarios en todo el mundo. Y es por ello que sigue actualizándose con nuevas funcionalidades. Te contamos cómo reportar problemas de una forma rápida y sencilla.

Agita y envía tus comentarios

Cuando conducimos no es recomendable usar el teléfono móvil, su uso representa un peligro, ya que provoca distracciones y estos accidentes. Aunque miles conductores en todo el mundo usan a diario la app para desplazarse de un lugar a otro, mientras consultan el estado del tráfico. Momento en el cual puede plantearse una incidencia o un error en la app. Para reportar estas de forma rápida y efectiva, sus desarrolladores han incluido una nueva función que permite capturar la pantalla y enviar nuestros comentarios, sin ponernos en peligro, para ello, solo tenemos que agitar el móvil. Una funcionalidad que en un principio no está activa y que tendremos que activar para comenzar a usarla.

Activando agitar para enviar | TecnoXplora

Para ello pulsa sobre tu foto de perfil dentro de la app de mapas de Google.

dentro de la app de mapas de Google. Este se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacerlo se despliega una ventana con varias opciones.

En esta ocasión, seleccionamos “ajustes” para acceder a la configuración.

para acceder a la configuración. Donde debemos de buscar y marcar la casilla junto a la opción “agitar el dispositivo para enviar Comentarios”

Una vez activada la opción, solo tendremos que agitar el dispositivo, para iniciar el proceso.

Esto hace que nuestro dispositivo tome una captura de pantalla de forma automática sin necesidad de hacer nada más.

sin necesidad de hacer nada más. Esto muestra el estado de la app en ese preciso momento.

Además, puedes incluir un comentario con respecto a la captura . En el cual puedes describir la situación, ya sea un problema o una sugerencia.

. En el cual puedes describir la situación, ya sea un problema o una sugerencia. Al mismo tiempo tienes la opción de editar la captura e incluso eliminarla si no nos es satisfactoria o no muestra lo que queremos expresar.

Por último, pulsa enviar, para hacer llegar al equipo de Google tu experiencia.

Para evitar ponernos en peligro, lo más conveniente es que la manipulación del teléfono la lleve a cabo el copiloto y otro pasajero del vehículo o lo hagamos cuando nos encontremos totalmente parados.

Interactuar con el teléfono móvil mientras conducimos, además de ser una infracción, nos pone en peligro, no solo a nosotros, también ponemos en peligro al resto de usuarios. Por lo que debemos ser muy conscientes de ello y no usar el móvil. Es recomendable, si vamos a usar con frecuencia nuestro móvil en el coche, activar el modo conducción de Google Maps. Este nos ofrece una interfaz optimizada, con acceso rápido a llamadas y los controles para la música, además de comandos de voz para ejecutar las acciones. Tan solo invocando al asistente con el Comando “hey Google” por lo que no será necesario tocar ni mirar la pantalla, para transmitir una orden. Para activarlo solo debemos acceder a los ajustes de navegación y verificar que el modo está activado.