Windows 10: el requisito que tendrás que cumplir para tener un año más de soporte gratis

Hace unos días os contábamos cómo algunos usuarios de Windows 10 en Estados Unidos habían podido acceder a un soporte extendido del sistema, de manera gratuita, aunque no lo fuera en un principio. Como sabéis, en octubre de este 2025 termina el soporte para Windows 10, un sistema operativo presente todavía en millones de PCs que funcionan perfectamente, y que de la noche a la mañana se iban a quedar sin soporte, y lo que es peor, sin posibilidad de actualizar a Windows 11. Ahora Microsoft enmienda el error, y nos brinda el soporte que siempre debió habernos proporcionado.

Será muy fácil en Europa

Parece que las legislaciones promulgadas por la Unión Europea están obligando a las grandes tecnológicas a no dejar en la estacada a sus clientes tan fácilmente. Ahora, tras las presiones de los consumidores, que han exigido a Microsoft un movimiento para poder ofrecer este soporte de forma totalmente gratuita, los de Redmond han claudicado y en el caso de Europa, ofrece la extensión de actualizaciones de seguridad del sistema operativo un año más.

La diferencia con otras regiones radica en que en Europa será totalmente gratuita la extensión del soporte, ya que no conlleva la necesidad de canjear Microsoft Rewards, o activar la copia de seguridad de OneDrive, pagos encubiertos que Microsoft exige en otras regiones para poder contar con actualizaciones hasta dentro de un año. Además, antes del anuncio, una de las alternativas para obtener esta extensión de las actualizaciones pasaba por pagar unos 30 dólares.

Pero en el caso de Europa, por su Ley de Mercados Digitales, que precisamente busca combatir este tipo de prácticas, y sobre todo fomentar un consumo responsable y que alargue lo más posible la vida de los dispositivos, no es posible utilizar esos métodos para obtener la extensión de las actualizaciones de seguridad. Así que Microsoft ha decidido que no será necesario nada de eso.

Hay un matiz

Tal y como leemos en redes, no hay que llevarse a engaño, y en Europa, aunque será la región con los requisitos más suaves para poder beneficiarse de este soporte extendido, tendremos que seguir cumpliendo un requisito. Y es que será necesario que tengamos una cuenta de Microsoft y la sesión iniciada en Windows con ella. Si no es así, tendremos que abonar los 30 dólares por el soporte, si queremos que este se ejecute con una cuenta independiente a Microsoft. Pero vamos, lo más lógico es que dentro de Windows funcionemos desde hace años con una cuenta de Microsoft. Sea como fuere, Microsoft ha entrado en razón, y por fin vamos a poder contar con el soporte de Windows 10 que nos merecíamos.