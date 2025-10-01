El ajuste para combinar el color de los iconos de tu móvil tu Android con el fondo de pantalla

Las opciones de personalización de nuestros teléfonos móviles son infinitas, con la llegada de la nueva versión de Android con la integración de Material You, darle un toque personal y diferenciador es mucho más sencillo. Además de elegir un amplio número de ajustes, también permite combinar los iconos de tu móvil con el fondo, te contamos cómo hacerlo.

Activando los iconos temáticos

Darle un toque diferenciador a nuestro móvil y que exprese nuestra personalidad es más sencillo de lo que parece. Android incluye una amplia selección de ajustes, con los que darle un aspecto distinto. Se cuentan los millones de unidades vendidas en todo el mundo, por lo que querer que el nuestro se diferencia del resto, es lo más habitual, en el exterior usando una funda que le dé un toque personal y original. Algo que también podemos conseguir en el interior con fondos de pantalla personalizados e incluso integrando los iconos en este.

Activando los iconos temáticos en Android | TecnoXplora

A través de los temas, cambiar el color de la interfaz usando nuestros colores preferidos, haciendo lo propio con los iconos de las aplicaciones. Estos por norma general tienen su propio diseño, aunque siempre podemos activar la opción “iconos temáticos” para que estos se mimetizan e integren con el diseño que hayas elegido para tu móvil.

Para activar esta opción, es tan sencillo como mantener pulsado en cualquier punto libre de la pantalla de inicio.

Esto nos da acceso al menú de configuración, donde encontramos la opción “fondo de pantalla y estilo”

En este apartado encontramos los “iconos con tema” que debemos activar.

que debemos activar. Aunque puede que no todos los iconos adopten estas nuevas características , ya que puede que no sean compatibles.

, ya que puede que no sean compatibles. Un ajuste que por el momento solo está disponible para los usuarios de la nueva versión de la beta de Android. Estos experimentan de primera mano todas las novedades que sus desarrolladores implementan.

Para unirnos al programa beta de Android puede hacerlo a través de su web o a través de la Play Store donde debemos buscar el enlace de la aplicación. Una vez hemos iniciado sesión, seleccionamos el dispositivo, y aceptamos los términos. No todos los usuarios son aptos para participar, para ello nuestro dispositivo debe cumplir una serie de requisitos. Una vez en la beta, recibiremos las actualizaciones con las novedades. Entre las que generalmente se incluyen tanto mejoras en la seguridad como nuevas funciones.

Estas versiones beta son el campo de pruebas de estas novedades, y aunque es seguro, podemos encontrarnos con que el sistema se vuelva algo inestable y nos encontremos con algún que otro cierre inesperado. Aunque todos estos se reportan a Google con el fin de mejorar la experiencia de usuario. El resto de usuarios de Android tendremos que esperar a las próximas actualizaciones del sistema que recibiremos más adelante, si nuestro teléfono es compatible con esta. Ya que debemos recordar que, con el paso del tiempo, dejamos de recibir actualizaciones. No todos los fabricantes ofrecen los mismos años de actualizaciones, están pueden estar entre los tres años hasta los siete que ofrece Google en sus Pixel.