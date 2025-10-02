Gemini Storybook, así puedes crear un libro en segundos a partir de tus ideas

El modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini, continúa con su desarrollo y nos ofrece una nueva funcionalidad a través de la cual podemos crear libros de cuentos, con ilustraciones a partir de nuestras ideas. Te contamos cómo

Así son los Storybooks de Gemini

Días tras días nos encontramos con nuevos avances en el campo de la inteligencia artificial. Los algoritmos son cada vez más sofisticados y nos ofrecen mejores resultados. Este es el caso de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. El cual ha implementado una nueva funcionalidad de lo más interesante. Se trata de los “story Books” o “libros de cuentos”, con la ayuda de Gemini, podemos crear las historias a partir de nuestras propias ideas. No solo inventará el texto, sino que además las ilustrará.

Así storybook en Gemini | TecnoXplora

Desde la app o su web, solo tenemos que tocar en el icono de las tres líneas en la esquina superior izquierda de la pantalla para desplegar el menú, donde encontramos esta opción. Lo primero es introducir el Pront escribiendo o describiendo en voz alta, cuál va a ser la temática y los temas a abordar. Enumerando con todo detalle todos los elementos narrativos que queremos incluir en nuestra historia. Así como los giros argumentales que queremos que tenga, los personajes y otros aspectos que nos parezcan importantes.

Además, podemos incluir para el desarrollo material como archivos, fotos e ilustraciones de inspiración o que queramos incluir. Cuantos más detalles le ofrezcamos a Gemini, más se acercará al resultado deseado. O incluso crear una historia a partir de una imagen en concreto, cualquier cosa que se nos ocurra, incluso en otros idiomas o en nuestro idioma nativo, ya que está disponible en cuarenta y cinco idiomas.

Con toda la información, solo tenemos que esperar a que el algoritmo la procese y nos ofrezca el resultado. Una vez obtenido este, tenemos la opción de realizar comentarios al respecto y pedirle que aplique cambios. Aunque no podemos pedirle que realice cambios página por página, sí podemos sugerirle cambios en general en la historia. Como que cambie el estilo de las ilustraciones o retoque aspectos que no nos encajen en la historia

Una vez terminados todos los ajustes, estaremos delante de un libro de cuentos único y personalizado, el cual cuenta con 10 páginas, en el que encontrarás en texto maquetado con diferentes imágenes e ilustraciones. Si el resultado es satisfactorio, tenemos la opción de escuchar la historia, eligiendo el tipo de voz que queremos que use para el relato, entre voces más agudas, de mujer o graves, hombre. Cómo imprimirlo o compartirlo con otros usuarios a través de diferentes aplicaciones. Lo que podemos explorar nuestra creatividad y sacarle el máximo partido. Todo lo que ocurra puede ser una historia contada e ilustrada en cuestión de segundos.

Para que podamos familiarizarnos con esta nueva funcionalidad, la app dispone de algunos ejemplos predeterminados a partir de los cuales, podemos ver como es el proceso de creación. Dependiendo de la complejidad de la historia y de los materiales que aportemos, el tiempo de ejecución puede variar. Las historias que vayas creando se irán añadiendo a recientes y podrás volver a consultarlas cuando quieras.