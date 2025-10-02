Vigila a tus hijos en Roblox enlazando sus cuentas con la tuya

Entre los más jóvenes, Roblox se ha convertido en una de las plataformas más populares. El juego online, poco a poco, ha ido sustituyendo al juego tradicional, gracias a la facilidad de acceso que nos proporciona. Además de ser una ventaja, también puede ser un inconveniente, por lo que es importante supervisar las cuentas de los menores. A continuación, te contamos cómo vincular las cuentas.

Vinculo la cuenta de tus hijos y protégelos de las amenazas

Todo lo que tiene que ver con niños y nuevas tecnologías está envuelto en polémica y Roblox no podía ser menos. Son muchos los artículos que tratan acerca de lo que supone el juego para los menores y si es bueno o no que estos lo utilicen.

Vinculando cuentas en Roblox | TecnoXplora

Polémicas aparte, la app permite a los progenitores tomar el control de las cuentas de sus hijos y supervisar su uso. Aunque para ello es necesario vincular ambas cuentas, para crear una cuenta con privilegios parentales. Estas permiten controlar la actividad y aprobar ciertas acciones, de modo que podremos supervisar el desarrollo del juego.

Para vincular ambas cuentas, debemos seguir los siguientes pasos,

Si no tenemos cuenta en la plataforma debemos crearla .

. Si disponemos una cuenta previa, en el inicio de sesión elegiremos la opción “usar cuenta existente”

El siguiente paso consiste en verificar nuestra edad, ya que para supervisar una cuenta debemos ser mayores de edad, para ello nos solicitará una tarjeta de crédito o identificación oficial.

ya que para supervisar una cuenta debemos ser mayores de edad, para ello nos solicitará una tarjeta de crédito o identificación oficial. Verificada la edad, debemos seguir las indicaciones del asistente y pulsar sobre aceptar, una vez que se actualiza la página.

En la página principal de la plataforma, pulsa sobre el engranaje que encontramos en la parte derecha de la pantalla. Dependiendo del dispositivo en el que nos encontramos, lo veremos arriba o debajo de la pantalla.

Aquí en la parte izquierda de la pantalla encontramos las diferentes opciones de configuración

Selecciona “controles parentales”

Donde nos da la opción de “agregar padre”

Para completar el proceso, tendremos que seguir los pasos que nos indica el asistente en cada momento.

Donde al igual que en la opción anterior nos pedirá que ingresemos una identificación oficial o tarjeta de crédito .

. Para completar la vinculación, aprieta el botón aceptar.

Otra forma de vincularla espara lo que tendremos las opciones de configuración o pulsando en este link.

A partir de este momento podemos realizar todos los ajustes que nos parezcan necesarios, como limitar el tiempo que pasan en la app, o el gasto mensual. Así como limitar sus contactos y conexiones.

Si no llega a la mayoría de edad o no queremos seguir con la supervisión de la cuenta. Tenemos la opción de volver a desvincular las cuentas. Del mismo accedemos a las opciones de vinculación de la cuenta, entrando de nuevo en los controles parentales, para esta vez, pulsar el icono del lápiz para editar. Donde encontramos la opción de “desvincular cuentas”, nos pedirá la confirmación lo que lo haremos pulsando de nuevo el botón desvincular.