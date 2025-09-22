Google Maps: cómo activar las balizas Bluetooth para no perderte en los túneles de la M-30

Uno de los principales problemas que nos encontramos como conductores asistidos por aplicaciones de GPS como Google Maps, es que a veces la señal se pierde en los túneles. Esto sobre todo sucede cuando la longitud de estos es muy extensa o se encuentran a cientos de metros bajo tierra. Para solucionar este problema, solo tienes que activar este ajuste.

Activa las el bluetooth para conectar con las balizas

Los usuarios de la M30 en Madrid, han sido conscientes de este problema durante años. La vía rodea Madrid y en su trazado cuenta con una gran cantidad de kilómetros en Túnel, lo que provoca una pérdida de señal de GPS. El cual es indispensable para poder seguir las indicaciones de forma segura. Por lo que al suceder esto, nos pueden entrar dudas de que camino seguir e incluso terminar perdidos en el laberinto de carreteras y cables.

Activando las balizas Bluetooth | TecnoXplora

Es por ello, que para poner solución a este problema, el ayuntamiento de Madrid ha optado por la instalación de balizas Bluetooth a las que podemos conectarnos para no perder la señal. Estas balizas ya las encontramos en otros túneles, por lo que, al activar esta funcionalidad, podremos hacer uso de estas allá donde nos encontremos.

Para poder usar estas balizas en Google Maps, solo tenemos que activar estas en la aplicación. Lo haremos siguiendo los siguientes pasos:

Desde Google Maps, pulsa sobre tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla

En el menú emergente, selecciona “ajustes”

Desliza el menú hacia abajo hasta encontrar “Navegación”

Una vez dentro, debemos localizar el apartado “opciones de conducción”

En el que encontramos la opción “balizas de túnel Bluetooth”

Para que sea posible debemos de otorgar permisos a la app para que pueda acceder a nuestra ubicación.

Ahora solo tenemos que activar el bluetooth de nuestro móvil, condición indispensable para que funcione.

Las balizas están repartidas por todo el recorrido, emitiendo de forma constante y estable una señal bluetooth. Cuando entramos en su rango, nuestros dispositivos se conectan a estos y reciben la señal GPS. Su uso es totalmente seguro y mantienen la privacidad del usuario, ya que la señal es unidireccional. Lo que significa que podemos recibir información, pero no transmitirla, por lo que no tendrá acceso a nuestra información, ni nos identificará como usuarios, por lo que su uso es totalmente anónimo.

De esta forma se acaban los problemas de señal y perdernos en el trayecto deseado. Al mismo tiempo que permite mantener todas las funciones colaborativas. Lo que permite conocer casi en tiempo real todas las incidencias reportadas por los usuarios, como accidentes, vehículos averiados o atascos, por lo que no nos pillará de sorpresa al recorrer los túneles sobre todo bajo tierra. Aunque la app dispone de la posibilidad de descargar mapas para usarlos sin conexión, esta funcionalidad permite reducir estos. Mejorando la conectividad y la experiencia de usuario.