Apple Fitness+ se actualiza con un aluvión de novedades

Cuando el río suena, agua lleva. Y es que ya nos advirtió la firma de la manzana mordida que trabaja en una de las mayores actualizaciones recientes de Apple Fitness+, su servicio de entrenamiento y salud integrado en el ecosistema Apple.

De esta manera, Apple acaba de anunciar en un comunicado de prensa que su plataforma de entrenamiento suma nuevos programas guiados, entrenamientos especiales con artistas internacionales, más episodios de Time to Walk y desafíos pensados para combatir el abandono de los propósitos deportivos de Año Nuevo.

Todo lo que llega a Apple Fitness

Para empezar, la actualización llega acompañada de nuevos datos del Apple Heart and Movement Study, y donde han descubierto que, quienes usan Apple Watch tienden a mantener sus rutinas de ejercicio más allá del temido Quitter’s Day, el segundo viernes de enero en el que muchas personas abandonan sus objetivos.

Desde el 5 de enero, Apple Fitness+ estrena cuatro programas de entrenamiento estructurados por semanas, pensados para eliminar la incertidumbre sobre qué entrenar y cuándo hacerlo. Estos planes están diseñados tanto para personas que retoman el ejercicio tras un parón como para quienes quieren crear hábitos sólidos sin sesiones interminables. Por lo que no tendrás excusa.

y ten en cuenta que estos programas se centran en fuerza, HIIT y yoga, con entrenamientos cortos pero progresivos, por lo que son perfectos para perder peso. Y hay otro dedicado a aprender o reforzar las bases del entrenamiento de fuerza. Así que opciones no te van a faltar.

Siguiendo con las novedades que llegan a Apple Fitness, la serie Artist Spotlight regresa con nuevos entrenamientos acompañados por listas completas de artistas internacionales. En enero se incorporan sesiones con música de KAROL G, y a partir de febrero se ampliará el catálogo con nuevos entrenamientos dedicados a Bad Bunny, coincidiendo con el espectáculo del Super Bowl.

La serie Time to Walk, una de las más populares de Fitness+, estrena temporada el 19 de enero con nuevos invitados. Entre los primeros confirmados están el actor Penn Badgley, Mel B de las Spice Girls y Michelle Monaghan, que compartirán historias personales mientras el usuario camina al ritmo que prefiera.

Como incentivo adicional para que cumplas con tus propósitos de Año Nuevo, Apple lanza el reto “Ring in the New Year”, que permite conseguir una medalla especial al cerrar los tres anillos durante siete días seguidos en enero. Además, por primera vez, los usuarios de Apple Watch pueden participar en un desafío conjunto con Strava.

Disponibilidad en España

Apple Fitness+ está disponible en España y en otros muchos países, con los nuevos programas y contenidos llegando de forma progresiva durante enero. El servicio puede usarse en iPhone, iPad y Apple TV, y se integra especialmente bien con Apple Watch y AirPods compatibles.