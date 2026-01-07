Los nuevos Samsung Galaxy Book6 presumen de máxima potencia y la IA más avanzada

Samsung ha presentado en el CES 2026 su nueva gama de portátiles de última generación, los Samsung Galaxy Book6. Unos portátiles que llegan con las últimas innovaciones tanto en rendimiento como en funcionalidades de IA, que hoy en día son imprescindibles en todo dispositivo productivo que se precie. Para ello cuentan con potentes procesadores, un diseño ligero y refrigeración mejorada, como vamos a comprobar a continuación.

Así es la nueva gama

Los nuevos portátiles de Samsung presumen de potentes procesadores Intel Core Ultra Series 3, que han sido fabricados en arquitectura Intel 18A. Con ellos podemos disfrutar de gráficos al más alto nivel, con nuevas GPU Nvidia GeForce RTX 5070 y 5060. Gracias a las que pueden convertirse en compañeros perfectos para creadores de contenido de alta resolución 4K, y por supuesto para jugadores con prestaciones gaming.

La refrigeración es uno de sus puntos fuertes, ya que ahora cuentan con una cámara de vapor más grande, rejillas de entrada de aire más generosas y ventiladores con aspas de espaciado desigual que mejoran el flujo de aire en un 35%, reduciendo al mismo tiempo el ruido que emite el portátil mientras lo utilizamos. La IA es otro de los aspectos relevantes de esta nueva gama de ordenadores portátiles de Samsung.

Ya que ahora incorporan una NPU de nueva generación, que es capaz de ofrecer un rendimiento de hasta 50 TOPS. De esta manera se puede permitir el lujo de ejecutar tareas de IA de manera local, sin tener que recurrir a servidores externos. De esta manera, estrena nuevas funciones de IA; como por ejemplo, AI Select o Note Assist. Estas son herramientas que resumen, traducen y organizan información de manera automática.

También podemos disfrutar de Búsqueda por lenguaje natural, que nos permite encontrar archivos o configuraciones describiéndolos, sin más complicaciones. Por otro lado, la edición de imágenes también sale fortalecida con funcionalidades como las de AI Cut Out. Con ella podemos realizar recortes de fondos en imágenes de forma instantánea, y ahorrando muchos minutos, es algo que antes nos llevaba mucho tiempo, y ahora unos segundos.

La pantalla es otro de los aspectos donde Samsung ha querido imprimir personalidad a sus portátiles. Ya que el modelo de 16 pulgadas llega con un grosor muy delgado, de tan solo 11,9mm. En el modelo Ultra este asciende hasta los 15,4mm. En el caso de los modelos Pro y Ultra tenemos también pantallas Dynamic AMOLED 2X con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1000 nits. Son también resistentes gracias al cristal Corning Gorilla Glass con DXC, que reduce los reflejos en un 75% y mejora la legibilidad en exteriores, manteniendo una alta resistencia a los arañazos.

La batería ofrece también un gran rendimiento, ya que en los modelos más avanzados, Ultra y Pro, podemos disfrutar de hasta 30 horas de reproducción de vídeo continuo, una mejora importante respecto de su predecesor. La carga ultrarrápida nos permite recuperar el 63% de la batería en solo 30 minutos. Además, el ecosistema de Samsung se ve reforzado con estos portátiles, ya que cuentan con funciones como Multi Control: Para manejar un smartphone o tablet Galaxy con el teclado y trackpad del portátil.

Con Second Screen convertimos al portátil en una tableta de la marca en un monitor secundario inalámbrico de baja latencia. Y por último, algo que siempre esperamos en estos dispositivos, como Samsung Knox que protege los datos y flujos de trabajo de IA con bajo estándares de seguridad de grado militar. Llegarán a lo largo de 2026 en colores gris y plateado.