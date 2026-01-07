Aluvión de novedades de Motorola en el CES 2026: Razr Fold, smartphones Signature y mucho más

La feria de La Vegas, la más importante del planeta cuando hablamos de electrónica de consumo, ha sido testigo del Lenovo Tech World, la cita anual más relevante de la firma china, que se ha celebrado en la icónica Esfera. Y en este caso, desde luego la cita ha sido muy productiva, con multitud de lanzamientos en varios segmentos, con algunas novedades desde luego muy sorprendentes.

Motorola Razr Fold

La firma ha presentado su primer plegable en formato Fold, que vendrá para competir con Samsung y por supuesto con el primer iPhone de este segmento, que llegará en 2026. Este contará con pantalla LPTO plegable con resolución 2K y una gran diagonal de más de 8 pulgadas. Su cámara de fotos estará a la altura, y nos ofrecerá tres sensores de 50 megapíxeles. Además del principal, habrá un ultra gran angular, así como un teleobjetivo con sensor de periscopio con zoom óptico de 3x.

Junto con este plegable, Motorola ha presentado el Moto Pen Ultra, un nuevo lápiz inteligente que destaca por utilizar funciones de IA, que permiten organizar flujos de trabajo complejos, con funciones como Catch me up y Next Move. Aunque todavía hay otros detalles que conocer, hemos visto su diseño y desde luego tiene un gran aspecto premium, y detalles como la cámara selfie de la pantalla plegable en la esquina, algo poco habitual. Se lanzará a lo largo de este año.

Motorola Signature

Lenovo ha anunciado su nueva gama de smartphones ultra premium, que ofrecerán un escalón superior de exclusividad respecto de sus modelos Razr. Con esta nueva gama vamos a poder disfrutar de una experiencia de excelencia tecnológica y de diseño refinado.

El primer integrante de esta gama contará con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 5, así como pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas. Su batería y carga nos ofrecerán una capacidad de 5200mAh, así como carga rápida de 90W y sin cables de 50W. Será un móvil muy delgado, con un perfil de tan solo 6,99mm, y disfrutará de hasta 7 años de actualizaciones de sistema operativo, y también de seguridad.

Motorola Qira

En el Tech World de Lenovo también han presentado Motorola Qira, que es una plataforma de IA unificada que integra soluciones como moto ai, Lenovo AI Now y Creator Zone bajo una misma interfaz y palabra de activación. Esta plataforma mantiene el contexto entre dispositivos y cuenta con el apoyo de terceras empresas como Microsoft, Google, Qualcomm e Intel. De esta manera la IA tiene un espacio reconocible en el ecosistema de Motorola, algo que hasta ahora era bastante difuso.

Proyecto Maxwell | Motorola

Por otro lado, el Proyecto Maxwell se ha presentado también en este evento. Es una prueba de concepto de un asistente perceptivo con IA. Se trata de un wearable manos libres que procesa datos del entorno, con visión y sonido, para ofrecer recomendaciones en tiempo real, como resumir una ponencia en vivo sin necesidad de usar el smartphone. Una especie de cámara que podemos vestir, y que con el uso de la IA nos proporciona numerosa información, con una utilidad similar a las Ray-Ban de Meta.