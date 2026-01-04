Sorprende a tus hijos con una videollamada personalizada de los Reyes Magos

La noche más mágica del año se vive con especial intensidad cuando hay niños en casa. La ilusión, los nervios y las preguntas se acumulan a pocas horas de que Melchor, Gaspar y Baltasar pasen por casa. Y si quieres sorprender a tus hijos, nada como una videollamada personalizada de los Reyes Magos.

Sí, hablamos de la posibilidad de que los más pequeños de la casa puedan hablar en directo con los Reyes Magos. ¿Lo mejor de todo? Que no vas a necesitar ninguna app.

Iberia tiene la mejor web para hacer una videollamada a los Reyes Magos

Lo más sorprendente es que este servicio lo ofrece Iberia. La conocida aerolínea española cuenta con una web totalmente gratuita y que te permite hacerle una llamada a los Reyes Magos en pocos segundos.

Un servicio gratis pensado para las familias, permite que los niños reciban una llamada en vídeo en la que los propios Reyes Magos se dirigen a ellos por su nombre, les hablan de su comportamiento durante el año y les recuerdan lo importante que es irse pronto a la cama para que puedan dejar los regalos.

Aprende a envolver regalos de forma original con estos tutoriales perfectos para Reyes Magos | Unplash

Además, el servicio destaca por su alto nivel de personalización. Durante el proceso de reserva, los padres pueden indicar detalles como el nombre del niño, su edad o incluso algún mensaje especial que los Reyes mencionarán durante la llamada. También puedes añadir una foto del peque para darle más realismo.

Además, la experiencia está cuidada al detalle desde el punto de vista visual y narrativo. Los Reyes aparecen caracterizados con todo lujo de detalles, en un entorno acorde a la tradición, y el tono de la conversación es cercano, cariñoso y lleno de referencias a la noche de Reyes.

Primero verás un pequeño vídeo, en el que los Reyes Magos mencionan a tu hijo y muestran su foto, además de sus hobbies (que les habrás chivado antes). Luego, aparecerá otra ventana para que respondas la videollamada con tu Rey Mago preferido.

Todo gracias a un sistema potenciado por IA y que te permitirá hablar directamente con Melchor, Gaspar o Baltasar. Te recomendamos que hagas una prueba antes, pero está realmente bien. Además, no aparece Iberia hasta el final, por lo que no tendrás problema alguno si te preocupa que se rompa la magia.

Una propuesta muy interesante, así que no dudes en acceder a la web https://reyesmagos.iberia.com/ y configurar tu llamada a los Reyes Magos. Tienes hasta el 5 de enero de 2026 para disfrutar de este servicio.