Cómo elegir la personalidad de ChatGPT: más cercana, profesional, friki y mucho más

La tecnología de la inteligencia artificial sigue en constante desarrollo y es por ello que modelos como Chat GPT siguen ofreciéndonos novedades. La última es la que permite al usuario elegir la personalidad del asistente. Así puedes hacerlo.

Elige la personalidad que quieres que tenga Chat GPT a la hora de las respuestas

Un ajuste que marca el fin de una era, en la que dejamos atrás modelos neutros y eficientes. Desde Open IA han entendido que la clave está en la conexión y la humanización de los modelos, convirtiendo a los modelos en un colaborador, dejando de ser una mera herramienta. Algo que se consigue dotándolos de personalidad.

Eligiendo la personalidad para el asitente de Chat GPT | TecnoXplora

Las respuestas genéricas basadas en la misma estructura, dejan paso a respuestas diferentes replicando la diversidad humana, dándole una personalidad al chatbot configurable. Para elegir la personalidad solo tenemos que acceder a los ajustes y seguir los siguientes pasos:

Para acceder a la configuración lo primero es iniciar sesión.

Una vez hecho esto entra en los ajustes .

. Selecciona en el listado de opciones de la izquierda la opción personalización .

. Desde este menú, tenemos la opción de elegir el estilo y tono base, darle instrucciones personalizadas, incluso aportar datos acerca de nosotros.

En la esquina superior derecha de este menú encontramos un menú desplegable “predeterminada”

Pulsando sobre esta opción se despliega el menú desde el cual podemos elegir la personalidad de nuestro asistente, donde encontramos las siguientes opciones:

Predeterminada , con estilo y tono predefinidos, neutra y eficiente.

, con estilo y tono predefinidos, neutra y eficiente. Profesional , pulida y precisa.

, pulida y precisa. Amable , cálida y cercana.

, cálida y cercana. Sincera , Directa y motivadora.

, Directa y motivadora. Peculiar , Divertida e imaginativa.

, Divertida e imaginativa. Eficiente , concisa y clara.

, concisa y clara. Friki , exploradora y entusiasta.

, exploradora y entusiasta. Cínica, Crítica y sarcástica.

Podemos elegir que se parezca a nosotros o, todo lo contrario, que sea diametralmente opuesta a nuestra personalidad para darle equilibrio a la relación.. El modelo es capaz de recordar quién somos, a qué nos dedicamos, sorprendiéndonos no solo de forma correcta a lo que necesitamos, sino que también lo hace en el tono que preferimos. Por lo que se adapta a la perfección a cada uno de los usuarios, siendo una experiencia cien por cien a medida.

La evolución natural de los chatbots es la de parecer mucho más humanos hasta el punto de que dejemos de sentir que hablamos con una máquina, de esta forma la interacción es menos monótona y fluida. Con una comunicación más natural, perdiendo la rigidez que de las estructuras conversacionales usadas hasta ahora. Reduciendo la fatiga de IA que sufrimos con el uso continuado de esta.

Una novedad que nos hace entrever que esto es solo lo que nos espera, en el futuro es probable que no solos podamos elegir perfiles predefinidos, incluso podamos crear “clones” con voces específicas con modelos que aprendan de las interacciones diarias desarrollando su carácter. Diciendo lo que tiene que decir y diciéndolo como debe, para darle al usuario una experiencia mucho más completa y sobre todo humana.