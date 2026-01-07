Así funciona el nuevo escáner de Google Drive: es más productivo que nunca

En la era digital es tan importante tener todos nuestros documentos de forma física como en formato digital. Desde hace tiempo es posible escanear los documentos con la ayuda de nuestro teléfono móvil, lo que suponía una lucha constante con las sombras, los ángulos y las dobleces del papel. Con la llegada de la inteligencia artificial, la herramienta de escaneo de Google Drive se ha renovado por completo. Te contamos como ha cambiado

Escanea tus documentos de forma rápida y sencilla

Una de las funcionalidades quizás desconocidas por muchos usuarios de Google Drive es la de escanear. Quizás la hayan visto en el botón de nueva tarea, pero nunca la han usado. En la última actualización de la app, esta no solo ha cambiado de aspecto con la aplicación del nuevo diseño de Material Design 3, sino que ahora es más potente gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.

El nuevo escáner de Google Drive | TecnoXplora

Quizás una de las novedades más destacables es el uso de algoritmos avanzados de procesamiento a través de los cuales, digitalizar los documentos es mucho más sencillo. Esto se debe a la detección automática de los bordes del papel, lo que antes suponía un auténtico reto. Así como la incorporación de otros ajustes como con la eliminación de las sombras oscuras que produce nuestro teléfono o nuestra mano, que dificultan la lectura.

En este aspecto también cabe destacar la eliminación de manchas e imperfecciones, llegando incluso a eliminar nuestros propios dedos sosteniendo el papel. A la hora de capturar la imagen y para conseguir una mayor legibilidad, a través de ajustes del blanco y la nitidez, que se aplica de forma automática, consiguiendo la calidad de un escáner de oficina.

Además de la incorporación de estos ajustes y filtro inteligentes, con la llegada de Material Design 3, el cambio de la interfaz hace que la app sea mucho más fluida e intuitiva. Lo que permite además escanear múltiples páginas, apareciendo en modo carrusel de miniatura en la parte inferior de la pantalla. Facilitando el trabajo de, ya que desde aquí podemos reorganizarlas simplemente arrastrando y soltando.

Eliminar aquellas páginas que no nos valen o son capturas que son defectuosas, sin tener que comenzar de nuevo. Para comprobar que todo está correcto, la vista previa cuenta con un mayor tamaño para realizar las comprobaciones pertinentes. Además, la app permite ahora una mayor flexibilidad en lo que respecta a los formatos para compartir las imágenes.

Lo que permite ahora guardar los documentos escaneados, además de en PDF, en JPG, dándonos la oportunidad de compartirlo de forma rápida a través de redes sociales o app de mensajería instantánea. De manera que todas estas novedades no están orientadas solo a mejorar la imagen, en algunas regiones incluso es capaz de sugerirnos un título para los documentos de acorde a su contendido.

Esto es gracias al uso del aprendizaje automático lo que contribuye de forma activa con la organización de tu vida digital. La app de Google ha dejado de ser un simple contenedor de información, su integración con la inteligencia artificial la convierten en una potente herramienta de productividad.