SERÁ IMPRESCINDIBLE
Muy pronto Microsoft te obligará a tener una conexión a Internet para activar Windows
Microsoft elimina la activación offline de Windows y obliga a usar Internet y una cuenta para validar el sistema, poniendo fin a un método disponible desde los tiempos de Windows XP.
Publicidad
Es un hecho que Windows se ha posicionado como el sistema operativo por excelencia tanto para particulares como para empresas. Su reconocible y sencilla interfaz ha sido un punto a favor para que este sistema operativo sea el más utilizado a nivel mundial.
Y lo cierto es que Microsoft siempre ha puesto todo tipo de facilidades a la hora de utilizar Windows. Pasar de una versión a otra es gratis, y durante años, activar Windows sin conexión a Internet ha sido una posibilidad real.
Un imprescindible en todo tipo de situaciones, como entornos profesionales cerrados o simplemente para quién no quisiera acceder a Internet por la razón que fuera. Pues mucho nos tememos que ese escenario está a punto de desaparecer.
Ya no podrás activar Windows sin una conexión a Internet
Microsoft ha comenzado a eliminar la activación offline de Windows, haciendo prácticamente imprescindible disponer de conexión a Internet y una cuenta de usuario para completar el proceso.
Antes en algunos países podías hacer una llamada, introducir un identificador de instalación y recibir un código de confirmación para dejar el sistema operativo correctamente licenciado. Era una solución heredada de los tiempos de Windows XP, y que a día de hoy te puede parecer obsoleta. Pero seguía teniendo sus clientes.
Sin embargo, distintos usuarios han comenzado a detectar que este método ya no funciona. Al llamar al número de activación, una locución informa de que el proceso se ha trasladado exclusivamente a Internet y remite al portal online de activación de Microsoft.
Evidentemente, hablamos de un sistema antiguo, pero que Microsoft lo haya quitado sin decir nada, pues no es agradable. Además, deja claro que, si no tienes una conexión a Internet, no podrás activar Windows.
Si bien es cierto que puedes irte a una cafetería con WiFi a activar Windows en el caso de que no tengas conexión en casa o empresa, algo ya muy poco habitual, que hayan eliminado esta información sin informar al cliente no está bien.
Además de que la activación online no solo requiere conexión, sino también iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Sí, te puedes hacer un correo solo para ello, pero ya no hay una opción que te mantenga en el anonimato.
En resumen, activar Windows sin Internet está dejando de ser una opción real. Y aunque la mayoría de usuarios apenas lo notará, para otros supone el cierre definitivo de una puerta que llevaba abierta más de veinte años.
Publicidad