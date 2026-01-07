IKEA anuncia divertidos y coloridos altavoces Bluetooth por apenas 10€

La firma sueca no ha querido perderse la cita del año en Las Vegas, el CES 2026, la mayor feria de electrónica de consumo. Allí ha anunciado nuevos altavoces Bluetooth, que destacan por su sencillez, así como por lo colorido de su propuesta y precio contenido. Es un nuevo modelo dentro de la gama de altavoces, que ya conocemos, como los VAPPEBY o SYMFONISK, y que se denomina como KALLSUP. Un altavoz que seguramente se convierta en el más económico de su gama de estos dispositivos.

Un altavoz diminuto pero potente

Este altavoz tiene líneas rectas, y un tamaño realmente pequeño, que lo hace perfecto para ser utilizado en cualquier rincón de la casa, o en exteriores, gracias a su batería recargable. Pero sin duda la característica que IKEA ha querido destacar es la función de emparejamiento múltiple, que permite mantener sincronizado el altavoz con varias fuentes de sonido, lo que nos ahorra mucho tiempo y hace más sencillo su uso.

La gama de colores de los nuevos altavoces | IKEA

Gracias a la conectividad Bluetooth 5.3, se puede conectar a decenas de otros altavoces como este, creando una enorme malla de estos para amplificar el sonido. Desde IKEA aseguran que 10 o 20 de estos altavoces pueden aportar la calidad de sonido de un altavoz más potente de gama media, y por una suma de dinero inferior. Como decíamos, sus dimensiones son diminutas. Ya que se trata de un cubo de apenas 5 centímetros, por lo que casi lo vamos a poder llevar en el bolsillo de un pantalón.

Es similar a un cubo de Rubik, para que nos hagamos una idea, de hecho es el altavoz más pequeño en la gama de IKEA. Cuenta con dos botones físicos, que permite pausar la reproducción o reanudarla, así como el botón de emparejamiento Bluetooth. Es resistente al polvo, así como al agua, con una certificación IP67, de las más altas de la industria. Por tanto no sufrirá daños si se sumerge en agua accidentalmente.

Se puede cargar mediante un cable USB tipo C gracias a su puerto, por lo que es compatible con la gran mayoría de cargadores que tenemos por casa. Con la batería recargable podremos llevarlo con nosotros y reproducir música durante varias horas. Lo mejor de todo es su precio, que sería de unos 10 euros cuando se lance al mercado, algo que ocurriría en el próximo mes de abril. Lo hará en varios colores, como son el rojo, blanco y verde.

Esperemos que llegue también en esas fechas a España, lo normal es que sí, ya que todos los altavoces que ha ido anunciando la firma sueca han llegado a nuestro país. De hecho, hace poco que han llegado nuevos modelos a sus tiendas en España, con diseños llamativos y con personalidad propia, como suele ser habitual en esta gama.