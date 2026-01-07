Las Ray-Ban de Meta con pantalla revolucionan el control con gestos con motivo del CES 2026

Hace unos meses Meta presentaba tanto la segunda generación de sus gafas Ray-Ban, así como sus primeras gafas de esta marca que integran una pantalla, y que sirve para tener un mejor contexto de lo que vemos, y ofrecer nuevas funcionalidades, como las que han anunciado en el CES 2026 de Las Vegas. Unas funciones que le dan más sentido a estas gafas, y que seguro convencerá a más consumidores de plantearse su compra cuando lleguen a España.

¿Qué novedades estrenan?

Pues bien, las gafas con pantalla de Meta han sido las protagonistas del evento, y es que ahora disponen de nuevas funciones que nos dan una idea de lo que Meta está planeando para ellas. Hablamos de funciones como Lectura manos libres, que permite proyectar notas, guiones o puntos clave directamente en la lente derecha de las gafas. Esto nos ayuda a ser mucho más productivos en nuestro día a día.

La función de Teleprompter | Meta

También se añaden nuevas integraciones de aplicaciones propias y de terceros. Como Google Docs o Meta AI, permitiendo que el usuario mantenga contacto visual con su audiencia o cámara mientras lee sin ser detectado. Esto es algo que también había diseñado Lenovo con otras gafas, que básicamente buscan convertirse en una especie de teleprompter invisible para los espectadores, pero que puede dar los mismos o mejores resultados.

Controlando el vehículo | Meta

También hay novedades sobre el control neuronal. Porque con Neural Band podremos avanzar o retroceder el texto con micro gestos casi imperceptibles de la mano, lo que ayudará a que la operación de estas gafas sea invisible para los espectadores. Sobre el despliegue de las gafas, parece que van a tardar más tiempo en salir de Estados Unidos. Y es que Meta ha anunciado que se volcará en satisfacer la demanda de estas gafas en aquel país, antes que saltar a nuevos países. De hecho se espera que se lancen en algún momento también en Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

También hay novedades en la escritura mediante la pulsera neuronal con EMG. Ahora esta tecnología puede interpretar las señales eléctricas de los músculos de nuestra muñeca. Algo que nos permitirá disfrutar de la Mensajería invisible. Para lo que podemos escribir mensajes en el aire o sobre cualquier superficie simplemente moviendo los dedos. También llega la Traducción a texto, que se basan en micromovimientos se traducen instantáneamente en texto digital, permitiendo responder a mensajes de WhatsApp o correos sin sacar el teléfono y sin necesidad de comandos de voz, perfecto cuando necesitamos hacerlo en estricto silencio.

Garmin se ha convertido en un socio privilegiado de esta división de Meta. Y es que han presentado en este evento Unified Carbon. Se trata de un concepto de salpicadero de vehículos inteligentes. Con ello podremos disfrutar de controles gestuales en el coche con las gafas. Integrando la Neural Band con el sistema de infoentretenimiento de Garmin, el conductor y los pasajeros pueden controlar funciones del vehículo, como por ejemplo el volumen, el aire acondicionado o la navegación. Con estos gestos sutiles se mejora la seguridad, sin tener que recurrir a botones físicos. Además, los wearables de Garmin ahora se integran en las gafas Ray-Ban de manera nativa.