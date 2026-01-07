Cosori lanza su freidora de aire más premium en España, la nueva ICONIC Single

Si ayer os contábamos que Xiaomi había lanzado en nuestro país una nueva freidora de aire que destacaba por su doble bandeja y gran tamaño, hoy nos fijamos en lo más premium de Cosori, uno de los fabricantes Top en este segmento. Y es que la compañía ha anunciado el lanzamiento de su ICONIC Single, una freidora que se diferencia de su competencia no solo por un cocinado eficiente, sino también porque es una pieza de diseño de primer nivel, que va a darle un toque distintivo a cualquier cocina.

Precio y disponibilidad

Esta Cosori ICONIC Single se ha puesto a la venta en España por 249 euros, disponible en un único y premium acabado de recubrimiento cerámico y de acero inoxidable.

Cosori ICONIC Single | Cosori

Ficha técnica de la Cosori ICONIC Single

Estamos ante una freidora que tiene un aspecto abiertamente premium, y diferente a lo que estamos acostumbrados en este tipo de pequeños electrodomésticos. Su aspecto de acero inoxidable, similar a los tradicionales cromados, le da un aspecto único en la cocina. Esta cuenta con un motor de corriente continua con un sistema de flujo de aire con cinco velocidades, lo que permite adaptar la potencia de cocinado a cada plato.

Tiene una capacidad considerable, de 6,2 litros, por lo que en ella podemos cocinar platos generosos y para varias personas. Cocina en un rango de temperaturas de entre 30 y 230 grados centígrados. Los materiales utilizados en su fabricación no son casuales ni solo estéticos ni mucho menos. Ya que cuenta con un recubrimiento cerámico sin PFAS. Y el acero inoxidable es el encargado de mantener al máximo los niveles de higiene de manera pasiva.

Ya que con este material se reduce la retención de los tradicionales olores que genera el cocinado de los alimentos, y que se van adhiriendo a la freidora con el paso del tiempo, algo que se reduce al mínimo en este caso. Además, es más sencilla de limpiar, ya que no se incrusta nada en su superficie. Como no podía ser de otra forma, hablamos de una freidora inteligente, que puede conectarse a nuestro smartphone.

Con ello tenemos acceso a más de 90 recetas, y con el modo Chef podemos personalizar multitud de ajustes de la freidora, esto es algo básico si no queremos andar manipulando los mandos físicos y la pantalla de la freidora. Y es que en su parte superior, cuenta con una serie de botones y una pantalla donde podemos elegir tanto el tiempo de cocción, como el tiempo. O seleccionar alguno de los modos de cocinado predefinidos, como son el de freidora de aire, asar, horno, deshidratar, o recalentar, así como el modo shake.

Con los mandos en la parte superior la freidora queda con un aspecto minimalista, donde dependiendo de la perspectiva parece que no contara con este tipo de botones. En definitiva, una freidora potente y de gran capacidad que se va a convertir en un objeto de diseño en cualquier cocina.