Tres cambios con los que se puede prevenir la demencia, según un experto

Enero es una época del año en la que muchos nos proponemos cambios significativos. Para algunos, esos propósitos giran en torno al físico; para otros, puede implicar objetivos profesionales o financieros.

Para aquellos cuya principal preocupación es la salud, según el neurólogo Baibing Chen, existen tres métodos para gozar de una buena salud cerebral este 2026. "Hay tres propósitos de Año Nuevo que yo, como neurólogo, creo que todos deberíamos tener para tener una mejor salud cerebral", revela en un vídeo publicado en TikTok.

Lo primero en la lista del Dr. Chen fue "priorizar el sueño". Esto implica mantener un horario de sueño constante. Y es que dormir mal alimenta problemas como el estrés, la ansiedad... y crea un círculo vicioso. Eso sí, tal y como explica el experto, esto no significa más medicamentos o suplementos, sino que, lo más importante, es establecer una rutina buena y constante y tener una buena higiene del sueño.

Otro propósito es establecer una rutina consistente. Con esto se refiere a despertarse a la misma hora todos los días, comer a la misma hora y hacer mucho ejercicio.

Por último, y puede que sorprenda, Chen recomienda bailar. Bailar es una de las mejores actividades para el cuerpo y la mente. Combina movimiento, equilibrio, coordinación, memoria, ritmo y conexión social.

De hecho, según un estudio, las personas que bailan tienen un menor riesgo de demencia. "De hecho, bailar es tan poderoso que un estudio histórico del New England Journal of Medicine de 2003 demostró que, de todas las actividades físicas estudiadas, bailar era la única que se asociaba con un menor riesgo de demencia", asegura.

Ahora bien, bailar en tu casa está bien, pero lo más recomendable es apuntarte a clases de baile.