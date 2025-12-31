Apple Fitness+ prepara una gran actualización. ¿Qué podemos esperar?

Año nuevo, vida nueva. Y Apple sabe que muchos de nosotros vamos a empezar a cuidarnos en 2026, ya sea para perder peso como para mejorar nuestra salud. Y todo apunta a que Apple Fitness+ querrá ser tu mejor compañero a la hora de cumplir tus objetivos.

De esta manera, a través de la cuenta oficial de Apple Fitness+ en Instagram, la compañía ha dejado caer que el servicio de entrenamiento tiene “grandes planes” para el próximo año. No hay anuncios concretos ni fechas cerradas, pero el mensaje es lo suficientemente claro como para despertar expectativas justo en el momento más estratégico: la antesala de los propósitos de Año Nuevo.

Qué podemos esperar de Apple Fitness+ para 2026

El vídeo publicado muestra a varios entrenadores de Apple Fitness+ sosteniendo periódicos con titulares que apuntan a una cuenta atrás y a algo importante a punto de revelarse. No informan más, pero lo único claro es que la compañía prepara algún tipo de anuncio para los primeros días de enero de 2026, muy probablemente el día 1.

La primera lectura, y quizá la más lógica, es que Apple esté preparando una ampliación muy completa de los contenidos de Fitness+. Nuevos programas, retos más estructurados o planes de entrenamiento pensados específicamente para cumplir propósitos de Año Nuevo encajan perfectamente con el calendario.

No sería la primera vez que Apple refuerza el servicio en este periodo, aprovechando el pico de interés por el ejercicio y la vida saludable tras las fiestas. Ya el año pasado presentó un aluvión de novedades para Año Nuevo, y seguramente repita la jugada.

Lo que sí que sabemos que llegará es una integración más completa con el Apple Watch. Cada enero, Apple lanza su ya clásico reto “Ring in the New Year”, que anima a cerrar los anillos de actividad durante varios días consecutivos. La actualización de Fitness+ podría estar relacionada con una evolución de estos desafío.

Y hay que recordar que la IA va a estar más presente .Desde hace meses se habla de un posible servicio Health+ que utilizaría IA para ofrecer recomendaciones de salud y entrenamiento mucho más personalizadas.

En teoría, este sistema se apoyaría en una versión avanzada de Siri, por lo que la mejora será notable. Sin embargo, todo apunta a que esa tecnología no estaría lista hasta bien entrada la primavera de 2026, por lo que parece poco probable que el anuncio de enero vaya en esa dirección, al menos de forma directa. Por lo que habrá que esperar a ver con qué nos sorprende Apple Fitness+, pero está claro que va a mejorar en 2026.