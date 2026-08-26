Google Fotos, ¿qué es ese nuevo icono de altavoz que aparece en la galería?

Una de las herramientas más valorada por los usuarios es Google Fotos, esta se ha convertido en la elegida por muchos tanto para el almacenamiento multimedia como para la gestión. Una app que no deja de actualizarse ofreciéndonos nuevas funcionalidades, como la que te contamos a continuación.

Escuchar el audio de tus vídeos directamente desde las miniaturas

Una de las novedades integradas en la última actualización de la aplicación es la mejora en la gestión de la previsualización, sobre todo en lo que respecta a los vídeos. Esta consiste en la capacidad de habilitar y escuchar el sonido de los videos directamente desde la miniatura que se encuentran en la biblioteca principal. De manera que ya no tenemos que abrir el vídeo para comprobar si se trata del que estamos buscando. Lo que nos permite una rápida revisión de los archivos, mejorando la eficiencia de uso.

Activando el sonido | TecnoXplora

Hasta ahora nuestra galería nos mostraba miniaturas tanto de la imágenes como de los vídeos que contenía, y en el caso de estos últimos, nos ofrecía una breve reproducción del mismo, pero sin sonido. La única forma de escuchar el sonido original del video era tocando sobre este para cargar el video en el reproductor principal. De manera que perdíamos un tiempo muy valioso siendo ineficientes a la hora de localizar un clip de vídeo.

A partir de esta nueva actualización tomamos el control de la reproducción con un botón interactivo que se muestra en la propia miniatura. Ya que pulsando sobre el icono del altavoz, podemos activar y desactivar el sonido del video según nuestras preferencias en cada momento. De manera que tenemos la potestad de decidir cuando queremos que emita o no sonido durante la navegación.

Una función de gran utilidad a la hora de gestionar la bibliotecas extensas, en las que encontramos múltiples clip de video similares y que no podemos identificar a simple vista. Y cuya sustancial diferencia la encontramos en el audio. Gracias a esta nueva función no es necesario seleccionar o cargar el contenido del video, para organizar o descartar los videos con una mayor rapidez.

Una nueva funcionalidad la cual por el momento no está disponible para todos los usuarios de la app, ya que la actualización se encuentra en pleno despliegue. Algo habitual en el ecosistema de Google, lo que asegura la estabilidad del servicio de cara a un lanzamiento masivo. Por lo que si aún no te aparece en tu galería sólo tendrás que esperar a que llegue la última versión de la app a tu móvil. Aunque no queda mucho para que la totalidad de usuarios tengan acceso a esta.