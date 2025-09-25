El modo conversacional de Google Fotos está llegando a más usuarios

Hace unas semanas os contábamos que Google Fotos está revolucionando su interfaz para dar cabida al modo conversacional. Como sabéis, este se apoya en la IA, y nos permite editar las fotos de una forma inédita hasta ahora, y que desde luego no habríamos podido ni soñar hace tan solo unos años. Poco a poco este modo está llegando a más usuarios que utilizan la aplicación a diario.

Poco a poco llega a más teléfonos

Como es habitual, este tipo de funciones suelen llegar con cuentagotas y muy poco a poco a los usuarios. Primero por tipo de dispositivo, y, por otro lado, también según el país donde nos encontremos, todo ello influye para recibir antes o después la nueva versión de la aplicación. Pues bien, en este caso hasta ahora solo la nueva gama de los Google Pixel 10 en Estados Unidos era compatible con este nuevo modo.

Ahora esta función está llegando a todos los usuarios Android en Estados Unidos, por lo que se acaba con la restricción basándonos en el teléfono que tenemos, y se extiende a todos aquellos con Android. Eso sí, quienes lo utilicen en aquel país deben tener la cuenta de Google en inglés. Por tanto, aunque no está llegando todavía a Europa y España, sí que podemos tener la certeza de que lo vamos a tener disponible para todos los móviles Android.

Ya no es algo exclusivo de los Google Pixel 10 como hasta ahora. Pero todavía no estará disponible para todos los usuarios, y en nuestro caso en España, nos tocará esperar todavía para poder disfrutar de esta sorprendente funcionalidad. En el caso de los usuarios que pasen a contar con esta nueva función, pasarán a ver un nuevo botón en la app de fotos de Google.

Este se denomina Ayúdame a Editar y se caracteriza por contar con una nueva barra donde podemos escribir un prompt en donde le decimos a la IA de Gemini los cambios que queremos hacer en la fotografía. Con este modo podremos cambiar el fondo de la foto, añadir objetos, cambia el color, poner filtros y en general hacer la edición todo en uno con un simple texto, en lugar de tener que movernos por los distintos menús yu opciones de la aplicación.

Se parece bastante a la función de reimaginar la foto, que lleva disponible desde hace un año, y que nos permite de forma similar, con un prompt, añadir elementos a las fotografías, pero de una manera más abstracta y menos precisa de lo que promete esta función conversacional. Esperemos que en cuestión de semanas esta nueva y esperada función de Google Fotos se extienda fuera de Estados Unidos. Pero mucho nos tememos que lo hará antes a los países de habla inglesa, como ha ocurrido con casi todas las novedades de IA de Google. Después, ya le tocará el turno seguramente a los usuarios en idioma español.