Google Chrome recibe su actualización más importante en años con la integración de Gemini

La IA sigue siendo el principal caballo de batalla de las firmas de tecnología en el mercado actual, y tras alzar sus espadas en los smartphones con la implementación de nuevos asistentes de voz basados en IA generativa, ahora la competición se encuentra en otro lugar clave de la electrónica de consumo, como es la navegación web. Perplexity y Microsoft se adelantaron a Chrome integrando su IA en el navegador web, y muchos ya esperábamos con ganas la integración de Gemini en Chrome, y ya es una realidad.

Gemini se estrena en Chrome

Google ha anunciado que Gemini llega por fin a Google Chrome, el navegador web de los de Mountain View, aunque de momento solo para aquellos que lo utilizan en Estados Unidos, por lo que al resto nos tocará esperar más tiempo. Pero de momento ya nos podemos hacer una idea de lo que esperar de esta nueva integración de la IA en el navegador web más popular del planeta, y también el más utilizado.

Google Gemini en Chrome | Google

Novedades de Gemini en Chrome

Gemini llega a Chrome tanto para los usuarios finales como para las empresas, que lo recibirán a lo largo de las próximas semanas. Pero no solo hablamos de Chrome para dispositivos de escritorio, sino que Gemini también se integrará en el navegador en la versión móvil, tanto de iOS como de Android.

Google Gemini en Chrome | Google

Gemini se integrará en el navegador para realizar tareas que normalmente son repetitivas o que nos quitan tiempo que perfectamente podemos recuperar con la ayuda de la IA. Ese es el plan de Google, que quiere que con la IA integrada podamos reservar cita en la peluquería, hacer compras y otras tareas. Solo hay que escribir un prompt que explique a Chrome qué debe hacer. Y el solo navegará por las webs para hacer todo en nuestro nombre.

Otra función interesante es que Gemini podrá comparar, recopilar y analizar información contenida en las distintas pestañas abiertas en el navegador. Por tanto, podemos pedirle hacer tareas que involucren también varias pestañas, y también organizarlas de tal forma que sea más sencillo y eficiente trabajar con el navegador.

Otra gran ayuda de Gemini la notaremos a la hora de recuperar páginas web sin necesidad de visitar el historial de la aplicación. Solo tendremos que preguntarle sobre una web de determinada temática que visitamos en X fecha para que la IA nos devuelva los resultados adaptados a nuestras necesidades. Gemini además se integra completamente varias aplicaciones de Google, como son Calendario, YouTube y Maps, para que podamos pedirle diferentes tareas para cada una de ellas a través de diferentes prompts.

El modo de búsqueda por IA lo podemos activar ahora para que sea más sencillo y natural hacer búsquedas en el navegador web. Así podremos escribir en la barra de direcciones preguntas complejas y con profundidad, que nos devolverán igualmente unas respuestas más elaboradas y basadas en todo el poderío de la IA generativa. Todo ello se estrenará en Chrome en las próximas semanas, primero en Estados Unidos y en inglés, pero pronto lo hará en otros idiomas.