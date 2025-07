Google lo confirma: Chrome OS se va a fusionar en Android

Cada vez más, la experiencia de uso es el aspecto más importante de un dispositivo. Este puede tener un hardware espectacular, pero si el software no acompaña, no servirá de nada y terminará en un cajón. Y no digamos si estamos acostumbrados a utilizar diferentes dispositivos, como un smartphone, portátil o tableta, entre los que queremos enviarnos documentos y editarlo, o seguir las partidas que habíamos comenzado en el otro, ahí, este aspecto es crucial. Y ahí Apple le lleva ganada la partida a Google desde hace años. Por eso este movimiento de los de Mountain View es tan importante.

Confirmado, fusión a la vista

Como sabéis, cuando hablamos de tabletas y ordenadores portátiles, Google cuenta con distintos sistemas operativos. Android está presente en los smartphones y tabletas, y mientras que, en los portátiles con su sistema operativo, estos utilizan Chrome OS, un sistema muy popular, que se ha ganado un hueco como alternativa a Windows y que funciona exclusivamente conectado a la nube de Google.

Pues bien, ahora uno de los ejecutivos de Google ha anunciado que van a fusionar Chrome OS y Android, básicamente el primero dentro del segundo, que es el referente de todo el ecosistema de Google. Las palabras del ejecutivo de Google han sido bastante claras a la hora de hablar de esta posibilidad:

Vamos a combinar ChromeOS y Android en una sola plataforma, y estoy muy interesado en cómo la gente está usando sus portátiles en estos días y lo que están haciendo.

Y es que a Google le preocupa que los usuarios que buscan un ecosistema bien integrado en diferentes gamas de producto, suelan elegir el de Apple, que como sabéis, aunque cuenta con diferentes sistemas operativos para cada uno de sus dispositivos, todos ellos de alguna manera están basados en el núcleo de iOS. Salvo obviamente los Mac, que van por otro lado. Ya se había especulado también de hecho con la fusión de MacOS e iPadOS en un futuro, para mejorar la experiencia de uso con dispositivos de factor de forma híbrido.

Y por ahí es donde va a evolucionar el mercado, por un camino en el que tener distintos dispositivos no implique renunciar a la interconectividad entre ellos, y eso está siempre por encima del hardware y su potencia. Parece que Google se encuentra ahora en una fase de observación, donde está analizando cómo otros fabricantes, sobre todo Apple, han cohesionado sus sistemas operativos. Todo indicaba hacia este cambio, ya que Google ha ido mejorando notablemente sus capacidades en pantallas grandes, algo necesario para adaptarse a los ordenadores portátiles. Y es que se especula con que Google podría estar preparando de nuvo un ordenador portátil, y esa sería la mejor ocasión para estrenar el nuevo sistema operativo, y en definitiva, un ecosistema de Google más cohesionado.