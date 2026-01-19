APPS
Así es como Google Maps se adelanta a tu posición para ofrecerte la ruta más fluida
El servidor de mapas de Google, Google Maps funciona prácticamente a tiempo real cuando lo utilizamos como GPS. Te explicamos cómo consigue adelantarse y acompañarnos en la ruta de forma tan precisa.
Google Maps se ha convertido en una herramienta muy útil a la hora de viajar sobre todo en coche, ya no solo por su principal herramienta que es indicar el camino que debemos seguir en una ruta, sino que gracias a la tecnología puede predecirnos alternaciones el camino, evitarnos atascos e incluso programar rutas alternativas.
La tecnología que usa Google Maps, es tecnología predictiva, una combinación de GPS, imágenes de satélite y datos en tiempo real de millones de móviles que comparten ubicación y velocidad, hace que Google compare el trayecto por el que circulas con otros patrones previos y determine antes de que incluso llegues dónde estarás en unos segundos, por este motivo, la flecha de nuestro navegador nos acompaña a tiempo real, aunque en realidad lo que está haciendo es predecir nuestros posibles movimientos.
Incluso cuando perdemos la señal GPS, la aplicación no se detiene ya que va rellenando los huecos de tu posición, con esta tecnología predictiva y patrones. Lo que hace el recorrido no se vea interrumpido. También debido a estos datos compartidos la app es capaz de predecir los atascos y ofrecer una ruta alternativa.
