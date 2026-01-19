Así es como Google Maps se adelanta a tu posición para ofrecerte la ruta más fluida

Google Maps se ha convertido en una herramienta muy útil a la hora de viajar sobre todo en coche, ya no solo por su principal herramienta que es indicar el camino que debemos seguir en una ruta, sino que gracias a la tecnología puede predecirnos alternaciones el camino, evitarnos atascos e incluso programar rutas alternativas.

La tecnología que usa Google Maps, es tecnología predictiva, una combinación de GPS, imágenes de satélite y datos en tiempo real de millones de móviles que comparten ubicación y velocidad, hace que Google compare el trayecto por el que circulas con otros patrones previos y determine antes de que incluso llegues dónde estarás en unos segundos, por este motivo, la flecha de nuestro navegador nos acompaña a tiempo real, aunque en realidad lo que está haciendo es predecir nuestros posibles movimientos.

Google Maps | Centímetros Cúbicos

Incluso cuando perdemos la señal GPS, la aplicación no se detiene ya que va rellenando los huecos de tu posición, con esta tecnología predictiva y patrones. Lo que hace el recorrido no se vea interrumpido. También debido a estos datos compartidos la app es capaz de predecir los atascos y ofrecer una ruta alternativa.