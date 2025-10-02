CON EL NUEVO GOOGLE HOME PREMIUM
Google presenta sus nuevas cámaras Nest Cam con la inteligencia de Gemini
Las nuevas Nest Cam de interior y exterior revolucionan el hogar conectado con todo el potencial de Gemini.
Si hace un día Amazon presentaba sus nuevas cámaras Blink y Ring, sobre todo preparadas para la nueva Alexa, el asistente de inteligencia artificial generativa. Y ahora Google hace lo propio con sus nuevas cámaras Nest Cam, que precisamente destacan por contar con la IA de Gemini, que como sabéis, cada vez está más presente en los dispositivos de los de Mountain View, como son los smartphones Android y muchos más. Dos nuevas cámaras, las Nest Cam de interior y de exterior.
La IA de Gemini lo cambia todo
Sin duda la gran novedad de estas nuevas cámaras es la integración de Gemini, que nos da una dimensión totalmente nueva de lo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a sacarle más partido a estas cámaras. Con una suscripción Google Home Premium, que estará disponible a comienzos de 2026, podremos hacer mucho más con la cámara. Ya que nos permitirá hacer búsquedas en el historial del vídeo y ofrecer descripciones detalladas de eventos, entre otras funciones.
Y es que según la demostración de Google, las notificaciones que pueden emitir estas cámaras ahora son mucho más detalladas en contexto, del estilo de Una persona con camiseta azul de cuadros y pantalones verdes chuta una pelota de fútbol. Y es que la IA será capaz de hacer numerosos resúmenes en los que vamos a poder leer informes detallados sobre la actividad delante de la cámara, de personas que se mueven por los alrededores de casa, ya sea merodeando, o simplemente porque pertenezcan al núcleo familiar.
La forma de entendernos con Google Home va a cambiar por completo, porque podremos hacerle peticiones con naturalidad, como que apague las luces durante la semana cuando no hay nadie, o incluso podemos preguntarle qué ha pasado con un determinado objeto de nuestro hogar, para que Gemini bucee entre los vídeos y encuentre qué es lo que ha ocurrido. Todo llegará en unos meses, a comienzos de 2026, gracias al nuevo Google Home Premium. La suscripción estándar costará 10 euros al mes o 100 euros al año. Mientras que la versión Advanced costará 18 euros al mes o 180 euros al año.
Cámara Nest Cam 2K Indoor de tercera generación con cable
Las nuevas cámaras de Google se estrenan en dos modelos, uno de interior y otro de exterior. La primera nos ofrece resolución 2K de mucha calidad, que se nota tanto de día como en plena oscuridad, gracias a su visión nocturna. Tiene alertas inteligentes integradas.
La cámara ahora ofrece un campo de visión aún más alto y panorámico de 152 grados con relación de aspecto de 16:9. El HDR permite disfrutar de imágenes coloridas y bien contrastadas. El historial de vídeo puede alcanzar las 6 horas, grabando clips de hasta 10 segundos. Ya se puede comprar en la tienda española de Google por 99,99 euros.
Cámara Nest Cam 2K Indoor / Outdoor con batería y sin cables
Este modelo nos ofrece más libertad, al contar con una batería recargable no debemos tener un enchufe cerca. Estas cuentan con resolución Full HD 1080p con HDR.
El campo de visión es de 130 grados, y la relación de aspecto de 16:9. También ofrece alertas inteligentes integradas, asó como un historial de vídeo de hasta 3 horas, con clips de hasta 3 minutos. Ya se puede comprar en la tienda española de Google por 199,99 euros.
