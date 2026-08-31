Esta función de NVIDIA da una segunda vida a tus juegos SDR en un monitor OLED

Los monitores OLED se han convertido en una de las mejores compras para jugar en PC. Pero, hay un detalle que puede hacer que no estés aprovechándolo del todo: muchos juegos siguen funcionando únicamente en SDR. Por suerte, si tienes una gráfica NVIDIA Compatible, hay solución.

De esta manera, si tienes una tarjeta gráfica NVIDIA RTX, hay una función que se llama RTX HDR y se encarga de transformar la imagen SDR de numerosos juegos en una señal HDR, logrando que las luces, los destellos y las zonas oscuras tengan mucha más fuerza en tu pantalla OLED. Veamos cómo funciona

Qué es RTX HDR y por qué mejora la imagen de tus juegos

Como seguramente sabrás, HDR significa alto rango dinámico, una función que permite representar con más precisión las diferencias entre las partes más oscuras y las más luminosas de una imagen. En un monitor OLED esto se nota mucho ya que en una escena nocturna mantendrá unos negros profundos mientras una farola, un hechizo o el destello o un disparo brillan con mucha más intensidad.

El problema es que no todos los juegos incluyen HDR nativo. De hecho, algunos títulos tremendamente populares, como Valorant, continúan funcionando en SDR. Eso no quiere decir que se vean mal, pero sí que no exprimen una de las grandes virtudes de una pantalla OLED.

Y la solución pasa por NVIDIA RTX HDR. Esta herramienta de NVIDIA utiliza la potencia de los Tensor Cores de las gráficas RTX para analizar la imagen del juego en tiempo real y convertirla a HDR.

El cambio puede hacer que una imagen que ya parecía colorida gane profundidad. Las explosiones, los reflejos, los efectos de habilidades y los puntos de luz destacan más, mientras que las sombras conservan una mayor sensación de detalle. Así que, si quieres sacarle más partido a tu ordenador con pantalla OLED, sigue estos pasos.

Cómo activar RTX HDR desde la aplicación de NVIDIA

Antes de tocar nada, debes comprobar que HDR está activado en Windows. Puedes hacerlo desde Configuración, entrando en Sistema y después en Pantalla. Ahí encontrarás el interruptor correspondiente, siempre que tu monitor sea compatible y esté conectado correctamente.

Logo Nvidia en un portátil | Pexels

Una vez listo, abre la aplicación de NVIDIA y entra en el apartado de gráficos. Desde los ajustes globales, busca la opción RTX HDR y actívala. A partir de ese momento, la función podrá trabajar con los juegos compatibles que se estén ejecutando en SDR.

También puedes afinar el resultado mientras juegas. Basta con abrir la superposición de NVIDIA con el atajo Alt + Z y entrar en los filtros de juego. Desde ahí podrás retocar parámetros como el brillo máximo, el gris medio o el contraste para adaptar la imagen a tu monitor y a tus gustos.