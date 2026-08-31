ADIÓS A LOS MOLESTOS CORREOS DE CONFIRMACIÓN
Google Calendar lanza una nueva función perfecta si compartes eventos con otras personas
Google Calendar estrena una opción para dejar de recibir en Gmail un correo por cada invitado que responde a un evento compartido.
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Google calendar es una herramienta de lo más cómoda, especialmente si has de organizar un evento con otras personas. Ya sea una reunión o programar una barbacoa, puedes crear s el evento, añades a los invitados y todos reciben la convocatoria con la hora, el lugar y cualquier detalle que necesiten conocer.
El problema es que Gmail puede acabar inundado de correos avisando de que una persona ha aceptado, otra ha rechazado la invitación y alguien más la ha marcado como pendiente. La razón es que automáticamente te manda un correo cuando alguien hace algún tipo de cambio en tu solicitud. Y claro, para algo puntual no es problema: pero si programas una reunión con 50 personas, la cosa cambia bastante. Por suerte, Google ya trabaja en una solución que ya está empezando a llegar a algunos usuarios y que evita este molesto e innecesario correo.
Menos correos en Gmail, pero con todas las respuestas disponibles
La novedad no cambia la forma de crear eventos ni elimina las confirmaciones de asistencia. Simplemente te permite decidir si quieres enterarte de cada respuesta mediante un correo individual o prefieres comprobarlo directamente desde el calendario cuando lo necesites.
La nueva función se identifica como “Get an email when guests respond”, que se puede traducir como “Recibe un correo cuando los invitados respondan” y aparecerá dentro de la configuración de cada evento y estará activada de forma predeterminada, por lo que Google Calendar seguirá funcionando igual que hasta ahora hasta que decidas cambiarlo.
Al desmarcar esta casilla, dejarás de recibir esos mensajes en Gmail cada vez que uno de los asistentes acepte, rechace o responda a la invitación. Lo mejor es que seguirás teniendo acceso a los datos importantes al abrir el evento en Google Calendar, y donde podrás ver quién ha confirmado su asistencia, quién no puede acudir y quién todavía no ha respondido.
De esta forma, tendrás la información centralizada en el lugar donde realmente la necesitas, en vez de repartirla entre el calendario y una larga conversación de mensajes en Gmail. Eso sí, de momento está llegando de forma escalonada. Nosotros hemos intentado probar la función y no está disponible, por loi que habrá que tener un poco de paciencia.
Cómo activar la opción para silenciar las respuestas
La configuración estará disponible al crear un evento o al editar uno ya existente. Solo tendrás que entrar en Google Calendar, seleccionar la cita que organizas y buscar la opción de recibir un correo electrónico cuando los invitados respondan.
Si desactivas la casilla, Calendar dejará de enviarte un email por cada confirmación de asistencia. Aun así, las respuestas realizadas desde el propio servicio de Google continuarán mostrándose dentro del evento, con lo que podrás consultar la lista de asistentes en cualquier momento. Y, como te hemos dicho, no es una función que ya esté disponible para todos, por lo que si no te aparece, ten un poco de paciencia.
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