Esta función de los Google Pixel 11 te ofrece llamadas más nítidas

Uno de los grandes problemas a la hora de comunicarnos por teléfono, aparte de la falta de cobertura, es el ruido. Son muchos los factores que pueden provocar esta, ya sea porque nos encontramos en un sitio concurrido, al lado de unas obras, un lugar con mucho tráfico e incluso el viento. Es por ello que desde Google han tomado cartas en el asunto y han incluido una nueva funcionalidad en su teléfono que acaba con este problema.

Así puedes activar las llamadas nítidas de Google

Un problema que, gracias a la tecnología, se resuelve de una forma rápida y eficiente, proporcionándonos llamadas perfectas sin interrupciones en la conversación. La integración de herramientas de software como las denominadas “llamadas nítidas”.

Activando las llamadas nítidas | TecnoXplora

Estos son un sistema avanzado que Google ha integrado en su sistema, cuyo principal objetivo es el de reducir las interferencias que provoca el ruido de fondo mientras hablamos por teléfono. De manera que ya no tenemos que optar por subir el volumen, lo cual resulta a veces molesto e incluso distorsiona el sonido, por lo que no resulta nada práctico.

Cuando activamos esta nueva función, de forma inteligente se aísla la voz del interlocutor, y si baja el sonido de fondo para reducir las interferencias acústicas. Por lo que el propio sistema es el encargado de hacer que el ruido del viento, los coches o la gente se escuche en un segundo plano, dando prioridad a la voz. Esto, además de mejorar la comunicación, reduce la fatiga de intentar escuchar y descifrar lo que nos intentan decir.

Activarlo y hacer uso de esta nueva función es de lo más sencillo, tan solo debemos acceder a los ajustes de nuestro teléfono móvil y buscar el apartado “sonido y vibración”

de nuestro teléfono móvil y buscar el apartado Para ello podemos recorrer el menú deslizándonos por este o haciendo uso de la herramienta de búsqueda.

Una vez localizado, entra en este y selecciona la opción “llamadas nítidas”

En este nuevo menú, activa el botón junto a “usar llamadas nítidas”

Sal de los ajustes y solo tenemos que esperar a que nos entre una llamada, para ponerlo a prueba. Momento en el cual se activa el filtro inteligente de reducción de ruido. Un pequeño ajuste que marcará la diferencia.

Una de las preocupaciones más recurrentes de los usuarios con este tipo de funciones es la de la privacidad. Y cómo se protegen sus datos cuando se procesa el audio de estas llamadas. Como sucede ya en muchas aplicaciones con este tipo de funcionalidad, el procesado se realiza de forma local en el propio dispositivo. Por lo que los audios no son enviados a ningún lugar y se eliminan una vez han sido utilizados, por lo que nuestras comunicaciones siguen siendo estrictamente confidenciales.

Una tecnología la cual cuenta con una gran versatilidad, ya que funciona sin problema alguno, ya sean llamadas a través de las redes móviles o en las llamadas realizadas a través de Wi-Fi. Aunque esta no está disponible cuando la llamada se realiza a través de redes 3G.