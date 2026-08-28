Qué es y cómo activar el modo Ultra Dark Liquid Glass en tu iPhone

La última actualización del sistema operativo de Apple viene cargado de novedades, con las que promete revolucionar la forma en la que interactuamos con nuestro teléfono móvil. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca del modo Ultra Dark Liquid Glass.

El modo "Ultra Dark Liquid Glass" en tu iPhone

Esta nueva funcionalidad introducida en iOS 26 que además de suponer una mejora estética también lo es funcional, llevando el modo oscuro a una nueva dimensión en la que se fusiona un diseño visual con la máxima eficiencia de las pantallas LED.

Activando el modo Ultra dark Liquid Glass | TecnoXplora

El modo ultra dark liquid glass va más allá de una paleta de colores negros y grisis, se trata de un motor de renderizados de la interfaz avanzado. En el cual se trata de crear una sensación de tridimensionalidad y profundidad dinámica, a diferencia de los modos oscuros tradicionales. Es esta imagen la sensación de que todo se aplana por la falta de contraste. Con la llegada de esta nueva versión, todo cambia, con el uso del contraste absoluto, que se produce al apagar por completo los pixeles consiguiendo así el negro puro infinito. En el que se superponen las ventanas, los menús y las notificaciones usando una textura de cristal líquido ahumado.

Un efecto que se hace visible sobre todo al deslizar la pantalla, quedando el contenido por debajo de las barras de navegación y no solo se difumina sino que el efecto es como si estuviera sumergido en un líquido de alta densidad. Dejando que los botones y textos floten sobre el fluido con total nitidez, al mismo tiempo que reaccionan a los movimientos del giroscopio del teléfono de forma sutil, dándole un aspecto elegante y futurista. Una herramienta que se ha integrado de forma nativa en el sistema, y que podemos activar siguiendo los siguientes pasos:

Abre la aplicación de Ajustes en tu iPhone con iOS 26.

en tu iPhone con iOS 26. Desplázate hacia abajo y selecciona el apartado de Pantalla y brillo.

En la sección de apariencia, verás las opciones clásicas ("Claro" y "Oscuro"). Justo debajo, encontrarás el nuevo interruptor deslizante llamado "Experiencia Liquid Glass".

Activa el interruptor y selecciona la opción Ultra Dark en el submenú de intensidad.

en el submenú de intensidad. También tenemos la opción de configurar el grado de refracción ajustando la barra de "Opacidad dinámica" que aparecerá en la parte inferior.

Aplicar este ajuste a nuestras pantallas nos ofrece una serie de beneficios, como el ahorro de energía, consiguiendo aumentar la autonomía de la baterías hasta en un 25%, si lo comparamos con el modo oscuro tradicional.

Con unos contrastes calibrados con la ayuda de la inteligencia artificial, estos se adaptan en tiempo real a la luz ambiental. Suavizando las transiciones de color y eliminando los destellos, lo que contribuye a la reducción de la fatiga visual.

La atención se centra en el texto o imagen principal, esto se consigue gracias al que la profundidad tridimensional guía al ojo, difuminando el fondo, lo cual crea una experiencia inmersiva que invita a la máxima concentración