El atajo para redactar documentos en Windows con tu voz

Son muchas las ocasiones en las que hacer uso del teclado para la redacción de un informe trabajo o email larguísimo no es posible, solo tenemos la posibilidad de dictar el texto, como mejor alternativa. Tareas que pueden llegar a ser tediosas y terminar con las manos agotadas tras pasarnos horas tecleando. Algo que podemos evitar con este sencillo truco.

Mucho más fácil, rápido y sin apenas tocar el teclado

El atajo para dictar tus documentos en Windows el sistema operativo de Microsoft cuenta con infinidad de atajos y secretos ocultos, que desconocen la mayoría de sus usuarios. Y uno de estos es el que nos permite escribir textos sin tocar ni una sola tecla del teclado para ello, cambiando por completo la forma de trabajar.

Dictando un documento en Windows | TecnoXplora

Algo que podremos llevar a cabo en cualquier programa o aplicación que nos permite introducir texto. Ya sea el gestor de correo electrónico, el bloc de notas o un procesador de texto. Comenzamos colocando el cursor en el lugar donde queremos empezar a escribir, y solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

Una vez que vemos que el cursor parpadea a la espera, debemos activar la herramienta, para ello pulsa de las teclas Windows+H de forma simultánea en el teclado, Al hacerlo aparecerá un pequeño icono con forma de micrófono, lo que nos indica que el sistema está escuchando de forma activa.

A diferencia de otras herramientas en las que la transcripción se hace de forma continua sin pausas, en el caso de la herramientas de Microsoft, gracias a la integración de la inteligencia artificial en la misma, podemos configurar el sistema para que analice las pausas. De esta forma, será capaz de interpretar las pausas, el ritmo y la entonación para colocar signos de interrogación, puntos y comas, mientras que hablas.

Para ello solo hay que activar la casilla “puntuación automática” pulsando sobre el icono del engranaje para acceder a los ajustes. Con todo listo y configurado podemos comenzar a dictar el texto de forma natural usando una dicción clara y un buen volumen. De forma que, en tiempo real podremos ver en la pantalla como va apareciendo la transcripción del texto.

Para desactivar el micrófono ejecuta de nuevo el mismo comando. Para conseguir los mejores resultados es importante estar atentos a algunos aspectos importantes, como es la limpieza del micrófono del equipo, que no esté lleno de polvo y suciedad. Así como estar en un lugar con el menor ruido ambiental posible, ya que puede generar interferencias a la hora de transcribir los textos. Una herramienta con la que no solo ahorramos tiempo sino que nos ayuda a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Al mismo tiempo que ahorramos tiempo.