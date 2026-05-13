Cómo usar Google Maps sin conexión cuando viajas al extranjero

Viajar al extranjero sin conexión a internet es uno de los mayores temores de muchos turistas. Perderse en una ciudad desconocida, quedarse sin datos móviles o depender de tarifas de roaming puede convertir cualquier escapada en un auténtico quebradero de cabeza. Sin embargo, Google Maps cuenta con una herramienta poco utilizada que puede evitar todos esos problemas.

La función permite descargar mapas completos directamente en el teléfono antes de iniciar el viaje. El proceso es sencillo: mientras se dispone de una buena conexión WiFi, basta con buscar la ciudad de destino en la aplicación, acceder al menú inferior y seleccionar la opción "Descargar mapa sin conexión". Después, el usuario solo tiene que elegir el área que quiere guardar y pulsar descargar.

Una vez almacenado el mapa, Google Maps continúa funcionando incluso sin acceso a internet. La aplicación puede seguir guiando al viajero por las calles, mostrar rutas y ayudar a localizar restaurantes, hoteles o museos sin consumir datos móviles. Una alternativa especialmente útil para quienes viajan fuera de su país y quieren evitar gastos extra en roaming.

Eso sí, esta herramienta también tiene algunas limitaciones. Los mapas descargados ocupan espacio en la memoria del dispositivo y, además, caducan con el paso del tiempo, por lo que conviene actualizarlos antes de iniciar el viaje o antes de quedarse sin conexión.

Con este sencillo truco, muchos viajeros consiguen ahorrar batería, datos y dinero, además de ganar tranquilidad en destinos desconocidos. Una función discreta de Google Maps que puede marcar la diferencia entre perderse… o disfrutar del viaje sin preocupaciones.