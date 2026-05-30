Así puedes sacar todo el partido a Gemini en Google Maps

Una de las herramientas más populares de navegación GPS es Google Maps, gracias a la integración del asistente de inteligencia artificial esta se convierte en un compañero de viaje inteligente transformando por completo la experiencia de usuario. A continuación, te contamos todo lo que podemos hacer con Google Maps, que antes no podíamos.

El salto de calidad de Google Maps con Gemini

Google está trabajando en la integración de su nuevo asistente basado en la inteligencia artificial en todas sus aplicaciones, un desarrollo y despliegue que se está llevando a cabo de forma escalonada, pero que poco a poca está llegando a los usuarios. En el caso de la app de navegación, su integración nos ofrece una serie de funcionalidades con las que se agilizan las tareas en nuestro día a día.

Localizando lugares en Google Maps | TecnoXplora

Una de las ventajas que nos ofrece la AI es la capacidad de resumen y análisis, algo que en Maps se ha aplicado en el caso de las reseñas. Estas son muy útiles para tomar una decisión basándonos en las opiniones de los usuarios. Con la implementación de esta tecnología ya no es necesario perder tiempo leyendo cientos de opiniones. Además de resumir estas con información útil y directa, también podemos filtrar la información que necesitamos saber acerca de cada sitio.

Otra de las facetas que ha cambiado, es la oportunidad de improvisar nuestros viajes sobre la marcha. De manera que podemos personalizar las paradas o si queremos evitar los peajes cuando circulamos en motocicleta. Los resultados se muestran de forma coherente y lógica.

Para la app, conocer nuestros gustos y hábitos ayuda a sugerirnos lugares que antes no visitaremos, ya que los algoritmos nos mostraban los mejores valorados a más visitados. De esta forma, podemos pedirle que nos muestre resultados personalizados, de acorde con nuestras preferencias.

Las búsquedas ahora son más refinadas y precisas, al igual que las recomendaciones que resultaban se basaban en las puntuaciones más altas o en la distancia. Con una interacción más dinámica y ajustándose a nosotros. A través de preguntas concretas, como a lugares con menor concurrencia de público o donde sean bienvenidas las mascotas, tenemos la opción de acceder a sugerencias mucho más personales y específicas.

Una de las habilidades del nuevo Maps que debemos destacar es la capacidad de mantener una conversación con el asistente. Lo que nos ofrece la posibilidad de organizar planes completos simplemente charlando con el asistente. Para lo cual no es necesario un lenguaje específico, sino que podemos hacerlos con un lenguaje cotidiano.

Aunque su integración no cambia la esencia de la App, si lo hace la forma en la que la utilizamos, siendo mucho más flexible y eficaz, dejando atrás las búsquedas estrictas y predecibles para todos los usuarios.