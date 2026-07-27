El K-Beauty está de moda, y la "culpa" es de TikTok

¿No paras de ver vídeos de productos de belleza coreanos en TikTok? Tranquilo, no estás solo. Estamos ante una tendencia en alza y que se ha posicionado como uno de los productos más consumidos en TikTok. El K-Beauty está más de moda que nunca, y esta red social la está impulsando a lo grande.

O esto es lo que se desprende del último comunicado de prensa enviado por la marca, y donde dejan claro que TikTok se ha convertido en uno de los principales escaparates para descubrir productos de belleza, aprender a utilizarlos y, desde la llegada de TikTok Shop, comprarlos sin salir de la aplicación.

Los datos compartidos por TikTok reflejan la magnitud de esta tendencia. Las ventas globales de productos K-Beauty han crecido un 53% durante el último año y un 131% en los últimos dos años. En Europa occidental, el crecimiento interanual alcanza el 58%, mientras que las marcas coreanas ya representan entre el 15% y el 20% de las ventas online de productos para el cuidado de la piel en España.

El crecimiento es todavía más llamativo dentro de TikTok Shop y donde las ventas de K-Beauty a través de la plataforma han aumentado un 430% interanual en España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, según los datos recogidos por NIQ. Si tenemos en cuenta que los usuarios de TikTok en España tienen un 78% más de probabilidades de comprar productos de maquillaje y cosmética que quienes no utilizan la aplicación, está claro que TikTok es un escaparate perfecto para este tipo de contenidos.

TikTok | Freepik

Además, el 80% de las empresas que venden a través de TikTok Shop afirma que este canal les ha ayudado a aumentar sus ventas y sus ingresos. Y en la plataforma muestran casos de éxito, como Mixsoon. La firma coreana de cuidado de la piel se encuentra desde el pasado 1 de junio entre las marcas más vendidas dentro de la categoría de belleza de TikTok Shop España. Su tasa de crecimiento mensual alcanza el 97%, cuando hace apenas unos años no tenía presencia en España.

Y esto es el principio, ya uqe la firma indica que el crecimiento continuará durante los próximos años. Al punto de que las previsiones de Global Market Insights sitúan el valor del mercado mundial del K-Beauty en 21.200 millones de dólares en 2035, frente a los 11.100 millones previstos para 2025.

Por lo que, está claro que el K-Beauty está muy de moda, y en parte es gracias a TikTok. Sin duda, un nuevo ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta de comunicación para todo tipo de marcas. Y, si empiezas a ver todo tipo de vídeos de K-Beauty, ya sabes el motivo...