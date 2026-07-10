Evita malos entendidos con tus compañeros de viaje gracias a esta app

Disfrutar del verano viajando y disfrutando con amigos quizás sea una de las experiencias más gratificantes. Lo que nos permite además de descubrir nuevos lugares, desconectar de la rutina compartiendo anécdotas en la carretera. Aunque no todo es tan idílico cuando compartimos además de experiencias los gastos. Con ayuda de aplicaciones como Tricount dejará de ser un problema.

La solución definitiva para dividir gastos en tus viajes con amigos

Una de las ventajas de viajar en compañía a menudo es la de dividir los gastos y ahorrar algunos eurillos, pero la cosa se complica cuando al final de la aventura llega el momento de hacer las cuentas de quien ha pagado qué, sacar los tickets y la calculadora para hacer las cuentas. De manera que se acabaron las discusiones, tras un “te lo pago mañana” y ese momento nunca llega.

Con la app Tricount todo es más sencillo, ya que no es necesario pasar horas registrando gastos, ni cuentas. A través de su interfaz solo tenemos que seguir tres sencillos pasos para gestionar en tiempo real, los gastos durante la escapada.

Una vez descargada e instalada por todos los participantes.

Comenzaremos creando el viaje en la app. Solo tenemos que seleccionar la opción “nuevo evento”

Cada vez que algunos de los participantes realizan un pago, añade la entrada con el nombre del gasto, ya sea una comida, en el hotel o un peaje, al mismo tiempo añade el nombre de la persona que ha realizado el pago.

ya sea una comida, en el hotel o un peaje, al mismo tiempo que ha realizado el pago. Por último, solo queda repartir el gasto , algo que desde la app se realiza de forma automática, de f orma equitativa.

, algo que desde la app se realiza de forma automática, de f Podemos personalizar cada uno de estos pagos, eligiendo en cada momento quién debe o no participar de un gasto en concreto.

De forma que, no tenemos que esperar al término del viaje para hacer las cuentas y el registro de quién debe abonar los gastos al resto. En la aplicación se realiza el cálculo instantáneo cada vez que uno de los integrantes añade un nuevo concepto.

La app cuenta con el apartado “saldos” en el que con total transparencia podemos hacer seguimiento de la situación financiera de cada integrante en tiempo real. Con el balance en positivo o negativo de todos los compañeros de viaje.

Con la app lo que se consigue es hacer un cierre de cuentas rápido, sencillo y sin problemas. De manera que nos organiza las transferencias y pagos que cada uno tiene que realizar para saldar sus deudas y dejar las cuentas a cero sin ningún conflicto.

Una de las grandes ventajas de esta app es que todo está al alcance de la mano de los usuarios en cualquier momento ya que todo se guarda en la nube. Por lo cual se reducen las fricciones y la desconfianza, lo que en el pasado ha sido motivo de discusión entre amigos y por lo que han acabado muchas amistades.

Dejando a un lado los problemas que genera el dinero y centrándonos en disfrutar al máximo de las experiencias que nos ofrecen los viajes con amigos