Viaja al pasado con esta web plagada de buenos momentos de TV retro

Hubo un tiempo en el que, para ver nuestra serie o programa favorito, teníamos que estar pendientes del reloj para situarnos delante de la pantalla. Una época que puedes revivir con la ayuda de una web, en la que podrás ver los programas que se emitieron hace décadas; te contamos cómo.

Regreso al pasado: la nostalgia televisiva en la era digital

Vivimos en un mundo en el que las plataformas en streaming lideran el consumo de contenidos audiovisuales, en los cuales solo encontramos lo que queremos ver; además, sus algoritmos nos recomiendan contenidos para que los consumamos a la carta. Si quieres salir de la rutina o añoras la televisión como era antes, en la que era frecuente hacer zapping, con esta propuesta digital podrás hacerlo. Se trata de “My retro TV”, una plataforma web convertida en una auténtica máquina del tiempo, perfecta para complacer a los nostálgicos.

Un programa en My retro TV | My retro TV

Desde la plataforma pretenden revivir la programación televisiva exacta de épocas pasadas. Su oferta nos ofrece un amplio catálogo de contenido, el cual ha sido visto por varias generaciones. Recreando la estética, desde el blanco y negro usado durante los años 50 y 60, viajar por los coloridos años 70 y 80 e incluso las épocas más recientes como los 90 y 2000. Con lo que podemos apreciar cómo ha cambiado la televisión y la industria del entretenimiento, al mismo tiempo que ha ido evolucionando la sociedad.

Por lo que más destaca esta herramienta es que no se trata de un mero reproductor de videos antiguos, sino que cuenta con una inmensa variedad de contenido, el cual podemos filtrar. De manera que no tenemos que ver fragmentos de forma aleatoria, sino que el espectador tiene el control y puede elegir qué ver en cada momento.

Podemos encontrar desde vídeos musicales, programas de entrevistas, películas clásicas, eventos deportivos e incluso noticias históricas. Aunque no podemos olvidarnos de la publicidad, presente en la planilla de esos años, con bloques de comerciales y anuncios publicitarios, los cuales nos transportan a nuestra infancia o juventud.

Todo ello con un impecable diseño; su interfaz emula con un realismo asombroso los antiguos televisores analógicos de tubo de rayos catódicos. Al mismo tiempo que se emula la calidad visual de la época, en la que se puede apreciar el granulado e incluso la estática a la hora de cambiar de canal. Mostrando los contenidos en formato 4:3 y los tonos de color que nos ofrecían los aparatos de la época.

Donde, usando los botones analógicos y con su imagen imperfecta, podemos reproducir los contenidos en cualquier dispositivo moderno, preservando la herencia histórica y cultural. Una herramienta perfecta para los amantes de lo retro, donde podrás perderte durante horas disfrutando y descubriendo cómo era el mundo antes de la llegada del internet de banda ancha.