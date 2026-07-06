Los nombres de usuario de WhatsApp, en el punto de mira: un país pide frenar su lanzamiento por miedo a las estafas

Los nombres de usuario de WhatsApp, una de las funciones más esperadas para dejar de compartir el número de teléfono al iniciar una conversación, se han topado con su primera gran polémica. El Gobierno de India ha solicitado a la plataforma de Meta que suspenda su despliegue por el riesgo de que esta novedad facilite nuevas estafas y casos de suplantación de identidad.

Esta función permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono, reforzando así la privacidad dentro de la aplicación. Además, ya es posible reservar un nombre de usuario único desde los ajustes de la cuenta. Meta también ha querido despejar las dudas sobre la seguridad de esta novedad y ha confirmado que incorporará varias medidas para evitar estafas, como una clave opcional que limitará quién puede contactar contigo mediante tu identificador, la ausencia de un directorio público y sistemas para detectar intentos de suplantación de identidad y bloquear cuentas con comportamientos sospechosos.

La preocupación surge porque, aunque los nombres de usuario serán opcionales, los ciberdelincuentes podrían registrar identificadores fácilmente reconocibles y acompañarlos de fotografías de perfil familiares para hacerse pasar por otras personas. Según recoge Digital Trends, las autoridades indias consideran que esta función podría dificultar el control del fraude en un país donde WhatsApp cuenta con más de 500 millones de usuarios.

El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India (MeitY) considera que las protecciones de WhatsApp podrían no ser suficientes. Según explica el medio estadounidense, en el país son frecuentes fraudes como la llamada estafa del "arresto digital", en la que delincuentes se hacen pasar por policías, funcionarios o empleados de bancos para convencer a las víctimas de que envíen dinero a través de WhatsApp.

En la misma línea, la Fundación para la Libertad en Internet ha advertido de que la función podría facilitar la suplantación de identidad si alguien consigue registrar un nombre de usuario reconocible junto a una fotografía de perfil conocida. Además, la organización cuestiona la base legal con la que el Gobierno pretende paralizar el despliegue antes de su lanzamiento oficial.

Pese a la petición de India, Meta no ha anunciado cambios en sus planes. Los nombres de usuario continúan en fase de desarrollo y permitirán, cuando lleguen a todos los usuarios, iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono, una de las funciones más demandadas por quienes buscan una mayor privacidad en la aplicación.