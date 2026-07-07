Desde hoy, la copia de seguridad de tu móvil Android deja de ser “gratis”

Hacer la copia de seguridad de tu teléfono Android es algo muy cotidiano, y diríamos que imprescindible. En ella no se trata de guardar las fotos del fin de semana o los mensajes, sino algunos aspectos más esenciales de la configuración de tu teléfono. Como pueden ser los ajustes de la pantalla de inicio, esto o aquel fondo de pantalla, los contactos, y otros aspectos que son necesarios para poder utilizar el teléfono sin echar nada de menos de nuestro anterior terminal. Ahora sabemos que este aspecto también va a afectar a algo importante de nuestra cuenta de Google.

¿Cómo va a afectar a tu almacenamiento?

Como sabéis, cada cuenta de Google ofrece un espacio de almacenamiento en la nube determinado, por ejemplo, suele moverse entre los 5 GB y los 15 GB, y en este se pueden añadir fotos, vídeos, la copia de seguridad de WhatsApp. Todo eso, irá reduciendo el espacio disponible hasta hacerlo invisible y no accesible si superamos el límite asignado. Pero en este caso, ahora sabemos que se añade también la copia de seguridad.

Y es que desde hoy, Google va a implementar importantes cambios en el cómputo de almacenamiento de su cuenta, ese que se utiliza para calcular cuánto de ese espacio libre ya hemos consumido. Concretamente, la copia de seguridad del teléfono también va a contar para ese cómputo, por lo que lo que ocupe esa copia de seguridad, desde hoy se deducirá automáticamente del almacenamiento gratuito disponible.

Lo que de facto quiere decir que la copia de seguridad ya no será gratuita si has superado el almacenamiento gratuito disponible, y podría dejar de hacerse de forma periódica. Ahora bien, hay una buena noticia, porque el peso de estas copias de seguridad suele ser bastante limitado, y va a afectar a pocos usuarios realmente. Ya que el peso medio de este tipo de copias de seguridad suele ser de 40mb, un peso ridículo para el espacio que tenemos gratuito en la cuenta de Google.

Así que, en la práctica, no vamos a notar prácticamente diferencia alguna entre tener la copia de seguridad activada y no, ya que entre las 15000 o 5000 MB que podemos tener disponibles, 40 MB no parece que vayan a afectar mucho al almacenamiento de la cuenta de Google, y salvo que esté completamente llena, no debería dejar de hacerse de manera automática. Poco a poco van siendo más los datos que influyen en el cómputo global de la copia de seguridad y del espacio gratuito del que disponemos.

En los últimos años hemos visto cómo las fotos y vídeos guardados en Google Fotos han pasado a contarse dentro de ese almacenamiento, y en muchos casos, hasta agotarlo, también la copia de seguridad de WhatsApp, que puede llegar a ocupar hasta varias decenas de gigas. E incluso hace unos meses Google ha introducido una condición para poder acceder a los 15GB gratuitos desde los 5GB por defecto, como es vincular un número de teléfono. Así que este es un cambio más en una dinámica de Google que parece buscar vincular más sus soluciones al espacio de almacenamiento de Gmail.