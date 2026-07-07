Google Fotos renueva su interfaz móvil con un importante cambio en su aspecto

La app de fotos de Google no cabe duda de que es de las más utilizadas en todo el planeta por los cientos de millones de usuarios de móviles Android, y también de otros sistemas operativos. En general, es una app sencilla de utilizar, pero que, aunque parezca que no, en términos de diseño e interfaz se había quedado un poco anclada en otros estándares menos vistosos, pero ahora Google parece que le está dando un toque mucho más fresco y dinámico a la app, con un aspecto bastante moderno y consistente con el nuevo lenguaje visual.

Nueva barra de navegación

Hoy hemos conocido interesantes novedades en Google Fotos, sobre todo ese cambio en el diseño tan importante, porque afecta a una zona de la interfaz que visualizamos casi continuamente cuando nos movemos por nuestra galería de imágenes. Este cambio llega a Android después de llevar ya unos meses en iOS, algo que no nos debe extrañar, porque es bastante habitual en la forma de actuar por parte de Google.

El gran cambio que se puede apreciar ahora está en la barra inferior, esa que nos permite desplazarnos por diferentes zonas de la aplicación, como la galería, y otras carpetas. En este caso, el diseño deja de ser tan rígido como hasta ahora, cuando veíamos una barra inferior que siempre era visible de un extremo a otro de la pantalla, y que no dejaba ver nada detrás de ella, tan siquiera las fotos de la galería.

Esto cambia por completo con el nuevo diseño, ya que lo que tenemos ahora es una nueva barra, en forma de pastilla, de esquinas redondeadas, más pequeña, y un botón de lupa totalmente independiente y redondo a su lado, son por tanto, ahora, dos elementos visuales, en lugar de uno, que curiosamente consiguen un efecto mucho más liviano que el de la barra que nos venía acompañando hasta ahora.

En esa nueva pastilla tenemos acceso a tres secciones, la de las fotos de la galería, las colecciones, que, como sabéis, es la que nos permite acceder a álbumes, carpetas, papelera, etc, así como a una pestaña para crear, y apoyada por la IA. Con la lupa podemos hacer búsquedas inteligentes apoyadas en Gemini, lo que sin duda alguna es una de sus mejores funciones.

En general, Google consigue aligerar, y mucho, el diseño de la interfaz de Google Fotos, y además nos ofrece la posibilidad de seguir viendo la galería de fotos alrededor de este menú, algo que antes era imposible porque la barra ocupaba toda la parte inferior. Un cambio que debería ir llegando poco a poco a todos los usuarios de Android con la app de fotos de Google.