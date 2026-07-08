Esta app te protege del sol recomendando cuándo echarte crema solar

Así es la interfaz de UVLens | UV Lens

El verano es la época del año ideal para disfrutar al aire libre. Para disfrutar del sol, aprovechamos la extensa duración de los días para pasar la tarde en la piscina o disfrutar de la playa entre otras cosas. Aunque esto conlleva un peligro, la exposición prolongada y sin la protección correcta puede tener consecuencias nocivas para nuestra salud, como las quemaduras en la piel y otros problemas a largo plazo.

La aplicación imprescindible para cuidar tu piel este verano

Para evitar estos tenemos una gran aliada en la tecnología, con herramientas como UV Lens, la cual destaca entre otras con convertirse de forma literal en el guardaespaldas de nuestra piel.

Una app que se diferencia de otras aplicaciones convencionales en que además de la información relativa a la previsión de lluvia o la temperatura, esta además se ocupa de analizar los riesgos de radiaciones ultravioleta en tiempo real, así como ofrecernos las recomendaciones oportunas al respecto.

Su funcionamiento es muy intuitivo adaptándose a las necesidades del usuario. La primera que la iniciamos tenemos la opción de configurar la geolocalización para que en cada momento detecte el lugar en el que nos encontramos, lo que le permitirá darnos datos precisos de la zona.

Aunque lo que más cabe resaltar es la personalización, ya que permite introducir aspectos personales como el tipo de piel, la función del fototipo o la presencia de pecas, manchas y lunares en nuestro cuerpo. Con estos datos, la app calcula cuál será la respuesta precisa de nuestra epidermis a la radiación.

Los datos arrojados se representan en un dial cromático que nos resultará muy fácil de interpretar. En el que se muestra la evolución del índice UV a lo largo del día. Con una clasificación que va de los niveles moderados a las alertas por riesgo “muy alto”

Aunque por lo que se hace imprescindible esta app, es por su capacidad de predecir el tiempo exacto en el que comenzaremos a quemarlos por los efectos del sol. De manera que, al alcanzar niveles extremos recibiremos mensajes de advertencia claros, como “podrías quemarte en 40 minutos, protégete si vas a estar más tiempo fuera”.

Es recomendable salir de casa con el protector solar aplicado, pero no está de más que la aplicación nos recuerde con exactitud los momentos en los que se hace estrictamente necesario volver a aplicar la protección. Además aunque la app nos recuerde el uso de cremas de protección solar, es importante resguardarnos bajo la sombra en los momentos en los que alcancen los niveles más elevados y severos.