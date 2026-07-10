El síncope por calor no avisa: las señales que indican que estás a punto de desmayarte

Las altas temperaturas no solo aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor. Antes de llegar a esa situación, muchas personas experimentan un síncope por calor, un desmayo provocado por el exceso de temperatura y la deshidratación que puede aparecer de forma repentina si no se actúa a tiempo.

Según explica la Clínica Mayo, el síncope por calor forma parte de las enfermedades relacionadas con el calor, junto con el agotamiento por calor, los calambres, el sarpullido y el golpe de calor, este último considerado una urgencia médica.

El agotamiento por calor aparece cuando el organismo pierde grandes cantidades de agua y sales minerales, normalmente debido a una sudoración excesiva o a la deshidratación. Si no se corrige a tiempo, puede acabar provocando un síncope e incluso evolucionar hacia un golpe de calor.

Aunque puede aparecer de forma progresiva, también puede hacerlo de manera repentina mientras se realiza ejercicio, se trabaja al aire libre o simplemente se permanece mucho tiempo expuesto a altas temperaturas.

Antes del desmayo suelen aparecer algunos síntomas de alarma:

Mareo o sensación de inestabilidad.

Sudoración intensa.

Piel fría, húmeda o con "piel de gallina" pese al calor.

Fatiga o debilidad extrema.

Pulso rápido y débil.

Bajada de tensión al ponerse de pie.

Dolor de cabeza.

Náuseas o vómitos.

Sed intensa.

Calambres musculares.

Disminución de la cantidad de orina.

Qué hacer si ocurre

La Clínica Mayo recomienda actuar de inmediato para evitar que la situación empeore. Lo primero es trasladar a la persona a un lugar fresco o con sombra, tumbarla con las piernas ligeramente elevadas, aflojar la ropa y ofrecer pequeños sorbos de agua o bebidas con electrolitos si está consciente. También conviene refrescar el cuerpo con agua fría y abanicarla.

Si la persona pierde el conocimiento, presenta confusión, convulsiones, no puede beber o alcanza una temperatura corporal de 40 ºC o más, hay que llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, ya que podría tratarse de un golpe de calor, una situación potencialmente mortal que requiere atención médica urgente.