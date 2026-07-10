El volcán que podría apagar el Sol durante dos años si llegara a erupcionar

El Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, alberga uno de los sistemas volcánicos más estudiados del planeta. Bajo su superficie se encuentra un supervolcán que, desde hace décadas, despierta el interés de la comunidad científica por las enormes consecuencias que tendría una hipotética supererupción, un fenómeno muy distinto a las erupciones de los volcanes convencionales.

A diferencia de estos últimos, un supervolcán tiene capacidad para expulsar miles de kilómetros cúbicos de ceniza, roca y gases a la atmósfera. Un evento de estas características liberaría una inmensa cantidad de partículas que permanecerían suspendidas en el aire, reduciendo la cantidad de luz solar que alcanza la superficie terrestre durante meses e incluso hasta un par de años.

Este fenómeno podría desencadenar un importante descenso de las temperaturas a escala global, alterando los patrones climáticos y afectando gravemente a la agricultura en numerosas regiones del mundo. La menor radiación solar dificultaría el crecimiento de los cultivos y provocaría consecuencias económicas y alimentarias de gran alcance.

A pesar de estos escenarios, los expertos recuerdan que se trata de una posibilidad extremadamente remota. El Observatorio del volcán de Yellowstone mantiene una vigilancia constante del sistema volcánico mediante una red de instrumentos que monitorizan la actividad sísmica, las deformaciones del terreno y otros indicadores geológicos las 24 horas del día.

Aunque la idea de un volcán capaz de "apagar el Sol" pueda parecer propia de una película de ciencia ficción, los científicos subrayan que las probabilidades de que Yellowstone experimente una supererupción en un futuro cercano son muy bajas. El interés por este coloso geológico radica, sobre todo, en comprender mejor cómo funcionan estos fenómenos excepcionales y estar preparados para detectar cualquier cambio significativo en su comportamiento.