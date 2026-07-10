¿Oler chocolate antes de entrenar? La razón por la que los expertos lo recomiendan

El chocolate podría tener un efecto inesperado en el rendimiento deportivo. Pero no hace falta comérselo. Un pequeño estudio ha descubierto que simplemente oler chocolate antes de entrenar puede ayudar a realizar más repeticiones durante un ejercicio de fuerza y, además, reducir la sensación de hambre.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Physiology, fue realizada por científicos de la Universidad de Malaya (Kuala Lumpur), que analizaron el efecto del aroma del chocolate en 23 hombres sanos de entre 20 y 25 años.

Los participantes se dividieron en tres grupos. Antes y durante una sesión de extensiones de piernas, unos olieron chocolate negro con un 90% de cacao, otros chocolate con leche al 60% y un tercer grupo únicamente agua como control. Todos llevaban al menos diez horas en ayunas.

Los resultados mostraron que quienes olieron chocolate negro realizaron, de media, 18 repeticiones más que el grupo de control, mientras que los que olieron chocolate con leche lograron unas nueve repeticiones adicionales. Lo llamativo es que ninguno de los dos grupos sintió que el esfuerzo hubiera sido mayor.

Mujer haciendo sentadillas en el gimnasio | Magnific

Además, los participantes que inhalaron el aroma del chocolate negro aseguraron tener menos hambre, menos deseo de comer y una mayor sensación de saciedad antes del entrenamiento.

El autor principal del estudio, Mohamed Nashrudin bin Naharudin, explica que el olor del chocolate negro podría actuar como una señal que el cerebro asocia con un alimento muy saciante, provocando una sensación anticipada de plenitud. En cambio, el aroma del chocolate con leche parece generar un efecto más relacionado con el placer y la recompensa.

Los investigadores creen que otros olores de alimentos apetecibles también podrían influir en el rendimiento físico, aunque insisten en que hacen falta estudios con un mayor número de participantes para confirmar estos resultados.