Cómo conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en Windows 11

Compartir los auriculares con otra persona ya sea para escuchar una canción o ver contenidos multimedia es de lo más habitual. Para ello hasta ahora, era necesario quedarnos con uno de los auriculares mientras la otra persona tenía el otro, perdiendo calidad de sonido. Algo que a partir de ahora ya no es necesario ya que al fin podremos conectar dos auriculares inalámbricos en Windows sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. Te contamos, cómo.

Conecta dos auriculares bluetooth a la vez

Algo que desde hace tiempo viene demandando los usuarios de Windows y que por fin Microsoft le ha dado respuesta. Una de las funciones incluida en el sistema operativo y que la mayoría de sus usuarios desconoce es la función Audio Compartido o Shared Audio.

La cual es posible gracias a la tecnología Bluetooth LE Audio, tenemos la opción de enviar el sonido a dos dispositivos conectados, siempre y cuando estos sean compatibles ya sean unos altavoces, un audífono o unos auriculares.

Además, una de las grandes ventajas de usar este estándar de conexión es la mejora del rendimiento en las baterías de nuestros dispositivos, ya que al hacerlo reducimos el consumo de baterías de los auriculares, aumentando así su autonomía de uso. Así puedes activar esta funcionalidad desde tu PC.

Antes de comenzar comprueba que tu equipo está actualizado con la última versión del sistema, si no es así procedemos hacerlo previamente.

Desde los ajustes de Windows, utiliza la barra de búsqueda para localizar la opción “dispositivos de audición” . Al ejecutar esta opción el sistema nos indicará si nuestro ordenador es compatible con esta opción, ya que no todos los equipos con windows 11 lo son.

Una vez sabemos si es compatible, procedemos a vincular los auriculares.

Activa el modo emparejamiento en uno de los auriculares, y conectarlos al ordenador mediante bluetooth.

en uno de los auriculares, y conectarlos al ordenador mediante bluetooth. A continuación, procedemos a emparejar el segundo par , del mismo modo activamos el modo emparejamiento, y repetimos el proceso.

, del mismo modo activamos el modo emparejamiento, y repetimos el proceso. Comprueba que ambos aparecen como conectados.

Ahora es el momento de activar la función de audio compartido, para ello entramos de nuevo en configuración, y seguimos los siguientes pasos.

para ello entramos de nuevo en configuración, y seguimos los siguientes pasos. De nuevo usamos el buscador para localizar la opción audio compartido o Shared audio.

En el panel, verás la lista de dispositivos conectados a través de Bluetooth, selecciona los dos pares de auriculares.

Y pulsa el botón “compartir” A partir de este momento se escuchará el sonido por los dos dispositivos.

Una de las grandes ventajas de este sistema es que cada usuario puede ajustar las preferencias de sonido de los mismos de forma independiente. Desde el propio apartado, podemos controlar el volumen del auricular. Una solución nativa con la que no tendremos la necesidad de instalar software de terceros, aunque para los equipos no compatibles con esta tecnología es la única solución.