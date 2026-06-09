WWDC 2026 de Apple: las principales novedades que llegan a iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, y más

Apple está celebrando esta semana su WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores que va a tener muy entretenida a la comunidad que desarrolla software para los de Cupertino y su ecosistema. Aunque la keynote, el momento más destacado, ya se ha celebrado, y nos ha adelantado las principales novedades de los sistemas operativos de la firma californiana. Porque no solo destacan las novedades de iOS 27, sino que hay mucho más que conocer, acerca de iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27, vamos a repasarlo.

iOS 27

Además de todo lo que hemos conocido de Siri AI, la nueva versión del asistente con IA generativa de Gemini, Apple ha presentado importantes novedades. Como los nuevos controles parentales y de seguridad, con la introducción de cuentas infantiles, con cortafuegos diseñados según la edad de los pequeños. Una nueva función denominada Ask to Browse permitirá solicitar permiso al entrar a sitios web, e intervenciones automáticas en la herramienta "Seguridad en la Comunicación" para bloquear contenido violento.

iOS 27 en acción | Apple

Apple ha destacado que iOS 27 será más rápido, concretamente, las aplicaciones se inician hasta un 30% más veloces, las fotos cargan un 70% más veloz tras ser tomadas y las transferencias por AirDrop son hasta un 80% más rápidas. Y por último, para contentar a la parroquia, Apple ha introducido un control deslizante para acabar con las polémicas alrededor de Liquid Glass. Ya que con ella se podrá ajustar la transparencia del sistema a nuestro gusto.

iPadOS 27

El sistema operativo para los iPad ofrecerá varias novedades interesantes, una vez más con Siri Ai, que vendrá cargado de todas las novedades que hemos visto para iOS 27, así como también los nuevos controles parentales. El sistema operativo mejorará la velocidad en la transferencia de datos, con una navegación y copia de archivos entre el iPad y unidades externas, como discos SSD hasta 5 veces más rápida, alcanzando la misma velocidad que el Finder en Mac.

iPadOS 27 en acción | Apple

MacOS 27 Golden Gate

Apple ha anunciado que el nuevo sistema operativo para sus Mac tomará el nombre del mítico puente de San Francisco. Un sistema que tendrá un toque clásico, pero renovado, gracias al regreso de algunos elementos muy queridos por los usuarios, como es el caso de la barra de herramientas uniforme en la parte superior de las aplicaciones, barras laterales de borde a borde e íconos coloridos en las barras laterales.

También hay, como no podía ser de otra forma, máxima compatibilidad con el nuevo Siri AI, así como Apple Intelligence, o la integración de Ask to Browse para proteger a los menores de contenidos inapropiados.

WatchOS 27

El sistema operativo para los Apple Watch ahora cuenta con una nueva interfaz que muestra los íconos de cinco aplicaciones sugeridas directamente por Siri. También hay nuevos gestos, que nos permitirán abrir widgets en el Smart Stack con un toque. También la app de búsqueda se ha unificado para agrupar en un solo lugar Buscar Dispositivos, Buscar Artículos y Buscar Personas.

VisionOS 27

El sistema operativo para las gafas de realidad mixta de Apple estrena los nuevos entornos personales inmersivos, que ahora permiten convertir nuestras fotos panorámicas en escenas espaciales para utilizarlas como sus entornos personales. También mejora la conectividad, ya que el Wifi ahora es hasta tres veces más rápido. Como no podía ser de otr forma, Siri AI también se estrena en las gafas de Apple.

tvOS 27

Por último, el sistema operativo de los Apple TV, con mejoras en el rendimiento y el diseño del sistema operativo, que también integrará Siri AI, y ofrecerá un mayor rendimiento para un funcionamiento más fluido.