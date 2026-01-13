Estas son las novedades que llegan a tu iPhone con iOS 26.3

Apple ha publicado hoy la segunda beta de iOS 26.3, que será la siguiente gran actualización del sistema operativo para sus iPhone. Como es habitual, el buceo en las novedades de estas betas nos avanzan qué vamos a disfrutar en los iPhone en los próximos meses. Y en esta ocasión hemos conocido jugosas novedades que van a hacer de estos teléfonos mucho más eficientes y sencillos de utilizar. Vamos a repasar cuáles son esas novedades que podemos esperar de iOS 26.3.

¿Qué es lo nuevo en iOS 26.3?

Esta nueva actualización tiene un peso de 4,75GB, por lo que es bastante pesada, y que tiene un número de compilación 25D5103D. Aunque se han reportado casos en los que la actualización llega a pesar 11GB, por lo que hablamos de un peso de mucha envergadura. Unas de las principales novedades tiene que ver con la gestión de la conectividad inalámbrica, que mejora gracias a una actualización que va directa al módem de Apple en los iPhone.

Parece que algunas novedades tienen que ver más bien con las exigencias que está imponiendo la Unión Europea a Apple para evitar violar la Ley de Mercados Digitales. Una de ellas es la de la transferencia de archivos y datos con móviles Android, que ahora es mucho más sencillo y eficiente. Ya que solo es necesario acercar ambos terminales, el móvil Android y el iPhone, para poder enviar mensajes, contactos, contraseñas, apps, fotografías o vídeos de manera rápida y sencilla.

También hay novedades para la mensajería RCS, esa que puede compartir con Android, y que ahora cuenta está encriptado de extremo a extremo. Otra función que no llega, sino que se va, pero que podría volver después, es la de enviar notificaciones a dispositivos de terceros, como wearables que no son de Apple. Algo que podría quedar relegado solo a la Unión Europea para respetar esa Ley de Mercados Digitales. En lo que a IA se refiere, llevamos tiempo esperando a ese Siri más inteligente, pero no termina de llegar. Ahora que como os hemos contado, Apple ha elegido oficialmente a Google para que alimente su IA, parece que iOS 26.3 ya sienta las bases de lo que será en un futuro la integración de la IA de Gemini en Siri.

A nivel visual, el sistema operativo tendrá una nueva manera de organizar los fondos de pantalla, ahora con la meteorología y astronomía separados para que sea más sencillo personalizar el iPhone. En el apartado técnico, se solucionan errores de cámara los tonos azulados y fallos de flash, se mejoran los colores de los fondos y se optimiza AirDrop para compartir archivos con dispositivos Pixel. Aunque la interfaz es más fluida, es normal notar cierto calentamiento inicial tras la instalación. La versión final se espera para finales de enero.

Si quieres probar estas novedades, regístrate en beta.apple.com con tu Apple ID. Después, en tu iPhone, ve a Ajustes > General > Actualización de software. Entra en la sección Actualizaciones beta, selecciona la versión Public Beta deseada y descarga la actualización cuando aparezca. Importante siempre, haz una copia de seguridad antes de iniciar el proceso.