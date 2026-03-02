Así de fácil es ordenar las apps en tu Fire TV desde el móvil

Si tienes un Fire TV, seguro que la recién actualizada app para móvil te será de gran ayuda. Son muchos los cambios con lo que nos sorprendido Amazon en la que respecta al Fire TV, comenzando por la propia interfaz del dispositivo y siguiendo por su aplicación móvil, Ambas han sido rediseñadas para ofrecernos una experiencia de usuario basadas en los contenidos más que en la propia navegación, yo que resulta mucho más fácil e intuitivo. A continuación, te contamos cómo puedes ordenar las aplicaciones instaladas en tu Fire TV con la ayuda del teléfono móvil.

Añade, elimina y ordena las apps de tu Fire TV

Son muchos los cambios a los que han sometido a las interfaces de estas aplicaciones, sobre todo a la aplicación móvil con nuevas funciones que nos permite reorganizar las aplicaciones sin tener que utilizar el mando a distancia del televisor para organizar el menú principal, algo que puede convertirse en una tarea de lo más tediosa.

Ordenando la aplicaciones en Fire TV | Tecnoxplora

La última actualización de la app móvil de Fire TV, incluye una nueva función que mejora por completo la interacción con el dispositivo. Esta nos da la opción de gestionar y ordenar las apps desde la comodidad y rapidez que nos ofrece la pantalla de nuestro teléfono móvil. De manera que este se convierte en un centro de mando. Aprovechando la agilidad e intuición de su pantalla. Una tarea que hasta ahora podía hacerse pesada, la podremos resolver con unos simples toques. Para poder poner orden en tus apps, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre la app en tu teléfono.

en tu teléfono. En la pantalla principal, justo debajo del gran panel táctil oscuro que utilizas habitualmente para navegar por los menús del televisor, verás una barra con varios accesos directos.

verás una barra con varios accesos directos. Toca el icono de la derecha compuesto por tres cuadrados pequeños y un símbolo de suma (+).

Al pulsar este icono, accederás a una nueva pantalla llamada "APPS".

Aquí aparecerá una cuadrícula completa con todas las plataformas que tienes instaladas

En la esquina superior derecha de tu pantalla, encontrarás un botón de color naranja con la palabra " Editar ". Pulsalo.

". Pulsalo. Ahora podemos reorganizar la cuadrícula.

Selecciona y mueve los iconos para colocarlos en el orden que prefieras.

los iconos para colocarlos en el orden que prefieras. Las aplicaciones que sitúes en las primeras posiciones serán las que aparezcan de forma prioritaria y más accesible en la pantalla de inicio de tu televisor.

Además de colocar las apps, puedes eliminar todas aquellas que no uses, liberando espacio, mejorando la navegación e incluso el rendimiento del dispositivo. Esto nos da libertad para administrar las aplicaciones instaladas en nuestro Fire Stick, a distancia e incluso sin estar cerca de la televisión incluso si hemos perdido el mando a distancia ya que no tiene pilas. Haciendo que la experiencia de usuario sea mucho más personal, rápida y cómoda, Al mismo tiempo que la app es mucho más funcional dejando de ser un simple control remoto.