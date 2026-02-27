Exprime al máximo tu Fire TV con esta app

Una de las alternativas al mando a distancia cuando tienes un Fire TV es el usar el teléfono móvil. Aunque para ello debemos tener instalada su aplicación. De forma que podemos controlarlo si no encontramos el mando o se ha quedado sin pilas. Después de varios años, Amazon ha desplegado una nueva actualización de su app, te contamos cómo ha cambiado y lo que podemos hacer ahora además con ella.

Mucho más que un control remoto

En un principio, el uso de la app se limitaba a un mando a distancia alternativo, una función que cumplía a la perfección. Tras años así, la app ha sufrido un rediseño para convertirse en una herramienta que permite gestionar el entretenimiento y sacar el máximo partido a nuestro televisor. Algo que llama poderosamente la atención tras actualizar la app, es su cambio de apariencia. Con una interfaz diseñada desde cero, siendo ahora similar a la propia interfaz de la nueva pantalla de inicio de los Fire TV. Con un aspecto mucho más moderno y limpio, donde la barra de navegación la encontramos en la parte superior de la pantalla, lo que fomenta una navegación más fluida e intuitiva.

Así es la nueva app de Fire TV | TecnoXplora

Además de esto, la app permite el anclado de hasta 20 aplicaciones en la pantalla principal. Lo que nos da un acceso casi instantáneo a las plataformas más usadas, mejorando el rendimiento general al mismo tiempo que transmite una mayor sensación de orden.

Pero quizás el cambio más destacado es que la app deja de ser simplemente un control remoto para convertirse en una segunda pantalla. En este aspecto, mejora la navegación por las diferentes app. De manera que ya no tenemos que utilizar las flechas direccionales del televisor para buscar una app. Gracias a los cambios implementados, podemos realizar búsquedas inteligentes, explorar el contenido y crear colas de reproducción desde el teléfono, para reproducirlas directamente en el televisor.

De forma que no tenemos que tener el televisor encendido ni estar cerca de este para añadir contenidos a la lista de seguimiento. De manera que al encender el Fire TV, el contenido nos estará esperando. Aunque las anteriores funcionalidades de las que disponía la app no han desaparecido, han sido integradas en él un ecosistema mucho más ágil y fluido. Podemos seguir usando el teclado virtual para introducir contraseñas o buscar contenido sin tener que desplazarnos por las teclas del teclado del televisor con el mando a distancia, lo que nos ahorrará mucho tiempo.

Por otro lado, tenemos la opción de realizar búsquedas por voz con la ayuda de Alexa, para lo cual haremos uso del micrófono de nuestro móvil para hacer peticiones ya sea en busca de un género, intérprete o título. Podemos usar la app para la navegación con la integración de controles apticos, como la navegación por gestos, los controles de volumen y con opciones de reproducción rápida y sin latencia. Una actualización con la que se pretende que el móvil sea un complemento para el Fire TV. Centrando su uso además en el descubrimiento de nuevo contenido, con una navegación fluida y un renovado diseño.