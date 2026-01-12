El iPhone Air 2 mejorará uno de sus aspectos más criticados

Cuando parecía que 2026 no iba a ser un año propicio para los móviles ultradelgados, son cada vez más insistentes las informaciones que apuntan a que Apple finalmente lanzará una segunda generación de su modelo Air, que como sabéis destaca por contar con un grosor de poco más de 5mm. Pues bien, ahora hemos conocido algunas de las novedades que nos ofrecería en el momento de su lanzamiento, y parece que irán destinadas precisamente a dos de los aspectos más criticados de la primera generación.

Cambios importantes

Ahora ha sido uno de los medios coreanos más importantes, The Elec, el que ha dado nuevos detalles sobre los planes de Apple de cara a la segunda generación. Una de las principales novedades la encontramos en la batería, y en la autonomía del teléfono. Tanto es así, que esperan que sea mayor gracias a importantes cambios en el hardware del teléfono. Principalmente en la pantalla, que será más eficiente que la de su predecesor.

iPhone Air | Apple

La pantalla que utilizará será de tecnología CoE, y se estrenará por primera vez en el iPhone Fold que se espera que sea lanzado a lo largo de 2026. Esta tecnología reduce el grosor de la pantalla, y permite que sea más legible cuando la miramos a plena luz del sol. Gracias a ello es capaz de consumir menos batería, al necesitar menos energía y al no tener que aumentar el brillo del panel. Además, al contar con una pantalla más delgada, lo más lógico es que sea capaz de contar con una batería más grande, y por tanto más capaz.

Lo que unido al consumo menor, garantizaría una autonomía considerablemente mayor que la del actual modelo. Por otro lado, sabemos que el teléfono contará con una cámara mejor que la de la primera generación. Y es que basta con conocer que se espera un segundo sensor para la cámara, para entender que en su conjunto será mejor que la de su predecesor. Y es que estos han sido los aspectos más criticados de la primera generación del iPhone Air.

Con una batería que no llega a los 3000mAh, muchos han visto en esta limitación una de las peores características de este teléfono. Ahora parece que van a intentar otra vez que este teléfono tenga la acogida que no tuvo la primera generación. Y es que no vale con ser el iPhone más delgado de la historia, sino que detrás deben existir un hardware completo y capaz para hacer todo lo que le exigimos en el día a día sin tener que estar pendientes del enchufe o de que la luz para una foto sea la adecuada por las limitaciones de esta.

Un 2026 que estará marcado para Apple por el lanzamiento del iPhone Fold, su primer teléfono plegable que se espera sea oficial el próximo mes de septiembre. Y como comprobamos en el caso del iPhone Air 2, será además beneficioso para el desarrollo del hardware del resto de modelos de Apple.