Qué es la regla del "no secreto", la herramienta clave que puede salvar a tu hijo de sufrir abusos sexuales

La prevención de los abusos sexuales en la infancia vuelve a cobrar relevancia tras el repunte del debate entre expertos y familias sobre cómo preparar a los niños para reaccionar ante situaciones que les resulten incómodas o peligrosas. Una estrategia educativa destacada recientemente en redes sociales es la llamada regla del "no secreto", una herramienta sencilla pero eficaz para proteger a los menores.

¿En qué consiste?

La regla del "no secreto" establece que entre adultos y niños no deben existir secretos, especialmente cuando un adulto les pide que "guarden un secreto" sobre algo ocurrido entre ellos. Según especialistas en prevención, este tipo de consignas suelen ser el punto de partida de manipulación, abuso y miedo, y es precisamente lo que se intenta evitar enseñando a los niños a comunicar inmediatamente cualquier petición de este tipo a sus padres o tutores.

Irene Esteban, responsable de Instinta y educadora en seguridad infantil, explica en un vídeo publicado en redes que esta regla no se enseña de forma sistemática en los colegios, por lo que es clave que las familias aborden estas conversaciones en casa, aunque puedan resultar incómodas. Hablar sobre el propio cuerpo, conocer los nombres reales de las partes íntimas y establecer límites también son pasos importantes en esta educación preventiva.

Los padres y madres a menudo asocian los secretos con cosas positivas, como sorpresas agradables, lo que puede confundir a los niños. Por eso, los expertos recomiendan diferenciar entre sorpresas buenas y secretos que generan malestar o que no se pueden contar a nadie, y reforzar que siempre pueden acudir a un adulto de confianza para contarlo sin miedo a consecuencias negativas.